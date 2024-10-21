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В Колумбии началась двухнедельная конференция ООН по биоразнообразию

На встрече эксперты рассмотрят проблему стремительного сокращения биоразнообразия, а также разработают международный план по защите растений, животных и критически важных мест обитания.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Сегодня началась двухнедельная конференция ООН в Кали (Колумбия). На ней эксперты из области охраны окружающей среды обсудят проблему сокращения глобального биоразнообразия, а также разработают международный план по защите растений, животных и критически важных мест обитания.

Данная конференция является продолжением Монреальских встреч 2022 года, на которых 196 стран подписали договор о защите биоразнообразия. Соглашение включает в себя 23 меры по восстановлению природных ресурсов и деградировавших экосистем к 2030 году.

Эксперты утверждают, что в настоящее время мир переживает крупнейший со времен динозавров «регресс»: по данным ООН, около 1 млн видов растений и животных в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

У многих диких видов становится все меньше места для жизни, и их численность сокращается. И мы также наблюдаем рост темпов вымирания. То, что мы еще даже не обнаружили, постепенно исчезает.

Линда Крюгер
директор по биоразнообразию в Nature Conservancy

Также стоит отметить, что cогласно отчету Всемирного фонда дикой природы и Лондонского зоологического общества «Живая планета», опубликованному в этом месяце, численность диких животных в мире сократилась в среднем на 73% за последние 50 лет. Подобная статистика указывает на то, что проблема стала критичной.

Ранее мы рассказывали, что ученые предсказали довольно печальное будущее для животных из Центральной и Южной Америки. Актуальное исследование показало, что низкий уровень метаболизма ленивцев и их неспособность справляться с потеплением могут привести к тому, что вид полностью исчезнет с лица Земли уже к 2100 году.