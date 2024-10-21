В Колумбии началась двухнедельная конференция ООН по биоразнообразию

Ранее мы рассказывали, что ученые предсказали довольно печальное будущее для животных из Центральной и Южной Америки. Актуальное исследование показало, что низкий уровень метаболизма ленивцев и их неспособность справляться с потеплением могут привести к тому, что вид полностью исчезнет с лица Земли уже к 2100 году.