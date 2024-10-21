В Колумбии началась двухнедельная конференция ООН по биоразнообразию

Данная конференция является продолжением Монреальских встреч 2022 года, на которых 196 стран подписали договор о защите биоразнообразия. Соглашение включает в себя 23 меры по восстановлению природных ресурсов и деградировавших экосистем к 2030 году.
Эксперты утверждают, что в настоящее время мир переживает крупнейший со времен динозавров «регресс»: по данным ООН, около 1 млн видов растений и животных в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.
У многих диких видов становится все меньше места для жизни, и их численность сокращается. И мы также наблюдаем рост темпов вымирания. То, что мы еще даже не обнаружили, постепенно исчезает.
Также стоит отметить, что cогласно отчету Всемирного фонда дикой природы и Лондонского зоологического общества «Живая планета», опубликованному в этом месяце, численность диких животных в мире сократилась в среднем на 73% за последние 50 лет. Подобная статистика указывает на то, что проблема стала критичной.
Ранее мы рассказывали, что ученые предсказали довольно печальное будущее для животных из Центральной и Южной Америки. Актуальное исследование показало, что низкий уровень метаболизма ленивцев и их неспособность справляться с потеплением могут привести к тому, что вид полностью исчезнет с лица Земли уже к 2100 году.