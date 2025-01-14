В Колумбии капибара напала на плававшую в озере женщину

В Колумбии капибара атаковала купавшуюся в озере девушку. Инцидент произошел в Сьенаге, пострадавшая записывала на видео, как плавает. Кадры случившегося опубликовали в New York Post.
Ролик запечатлел, как крупный грызун подплывает к женщине, а она пытается рукой показать ему, чтобы тот не приближался к ней, интерпретирует видео издание. Однако животное все равно напало на отдыхавшую: капибара «запрыгнула» на спину девушке и, вероятно, попыталась ее укусить за голову. К пострадавшей подбежал мужчина с палкой в руках и помог ей выбраться.
В публикации не уточняется, обратилась ли пострадавшая девушка за медицинской помощью.
Капибары — самые крупные грызуны в мире. В дикой природе животные обитают в Центральной и Южной Америке, уточнили в Britannica Kids. Особи могут вырастать до 1,3 м в длину и весить 66 кг. Капибары считаются пугливыми, живут группами возле берегов озер и рек. Это растительноядные, иногда они причиняют ущерб фермерам, так как поедают выращенные дыни, кабачки и зерно. Чтобы спастись от хищников (ягуаров и анаконд), капибары заходят в воду. Как дополнили в Daily Mail, такие грызуны могут задерживать дыхание под водой почти до 5 минут и бегать со скоростью до 22 миль в час (примерно 34 км/ч). Продолжительность их жизни составляет порядка десяти лет.
Ранее сообщалось о том, что десять выдр напали на Мариазеллу Харун из Малайзии. Девушке наложили около 150 швов и сделали прививки от бешенства и столбняка, ей пришлось 17 дней провести в больнице. Инцидент произошел в парке Perdana в Кота-Кинабалу, когда Харун вышла на пробежку. В парке было мало людей, так что минут пять девушка не могла самостоятельно отбиться от атаковавших ее животных.