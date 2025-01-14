В Колумбии капибара напала на плававшую в озере женщину

Капибары — самые крупные грызуны в мире. В дикой природе животные обитают в Центральной и Южной Америке, уточнили в Britannica Kids. Особи могут вырастать до 1,3 м в длину и весить 66 кг. Капибары считаются пугливыми, живут группами возле берегов озер и рек. Это растительноядные, иногда они причиняют ущерб фермерам, так как поедают выращенные дыни, кабачки и зерно. Чтобы спастись от хищников (ягуаров и анаконд), капибары заходят в воду. Как дополнили в Daily Mail, такие грызуны могут задерживать дыхание под водой почти до 5 минут и бегать со скоростью до 22 миль в час (примерно 34 км/ч). Продолжительность их жизни составляет порядка десяти лет.