В Колорадо спасли лося, запутавшегося в альпинистской веревке

Лося обнаружила в пятницу группа альпинистов недалеко от Лэйк-Сити. Зверь запутался в веревке, и в попытках освободиться нечаянно проделал часть пути вверх по склону. Чтобы помочь животному, они вызвали на место происшествия биолога из службы охраны природы штата. Тот усыпил лося дротиком с транквилизатором, после чего на голову лосю натянули балаклаву, чтобы его глаза не пострадали.