В Колорадо спасли лося, запутавшегося в альпинистской веревке

В американском штате Колорадо очень необычный природный ландшафт: здесь есть и речные каньоны в предгорьях Скалистых гор, и лесистые природные заповедники, и даже знаменитый горнолыжный курорт Аспен. 37% территории штата занимают национальные парки: к природе здесь относятся бережно.
Тем не менее, порой в лесу дикая природа встречается с людьми, и это неизбежно приводит к казусам. Про драматичный случай, который закончился хорошо, рассказало издание The Associated Press: на одном из горных склонов лось запутался в альпинистском снаряжении.
Лося обнаружила в пятницу группа альпинистов недалеко от Лэйк-Сити. Зверь запутался в веревке, и в попытках освободиться нечаянно проделал часть пути вверх по склону. Чтобы помочь животному, они вызвали на место происшествия биолога из службы охраны природы штата. Тот усыпил лося дротиком с транквилизатором, после чего на голову лосю натянули балаклаву, чтобы его глаза не пострадали.
После этого альпинисты перерезали веревку и освободили рога лося, но животное весом 318 килограммов еще предстояло спустить вниз. Для этого команда использовала две целые веревки — одну пропустили под грудью лося, а вторую обвязали вокруг рогов.
Когда животное опустили на землю, ему вкололи нейтрализатор транквилизатора. 12 минут спустя лось очнулся и ускакал вниз по заснеженному каньону. Джон Ливингстон, пресс-секретарь Службы охраны природы, пояснил, что транквилизатор совершенно безвреден, и спустя считанные минуты животное снова может полноценно владеть своим телом.
Он также прибавил, что несчастному лосю было примерно 2,5 года, на склоне он провисел примерно полночи, и к рассвету, когда его обнаружили, очень устал от собственных попыток освободиться и даже слегка поранился. Операция по освобождению заняла чуть более 2 часов.
Джон также прибавил, что своими рогами лоси часто застревают в веревках, одежде, гамаках и других тканях, которые люди развешивают или оставляют в лесу, но обычно выпутаться для них не составляет труда.
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