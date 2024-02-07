В КНР вакуумный поезд побил рекорд по скорости

В Китае успешно прошли испытания высокоскоростного вакуумного поезда на магнитной подушке, которые состоялись в низковакуумной трубе. Об этом пишет SCMP.
Поезд достигает самой высокой скорости в истории транспортных средств данного типа — более 623 километров в час. Участок низковакуумной трубы, где проходили испытания, составляет два километра. Давление в нем колеблется от 0,3 до 0,001 бар, в то время как атмосферное давление на уровне моря составляет около 1 бар.
Такую скорость поезд развивает за счет отсутствия контакта колес с рельсами и исключения сопротивления воздуха. Именно эти факторы обычно снижают мощность транспорта.
Сейчас в Китае планируют увеличить трубу до длины в 60 километров. На таком расстоянии поезд сможет развить скорость до тысячи километров в час, что примерно на 100 километров в час превышает самую высокую скорость самолета гражданской авиации, существующего в настоящее время. Специалисты предполагают, что если подобную магистраль построить от Пекина до Датун, то время поездки сократится от 4,5 часа до 30 минут.
Несмотря на современные технологии, эксперты говорят, что реализация подобных проектов столкнется с определенными трудностями. Так, помимо больших материальных затрат, потребуется строительство сотен километров труб, которые должны обладать максимальной герметичностью и содержать постоянно работающие вакуумные насосы.
Сейчас скорость повышается не только у транспорта, но и у грузоподъемных машин. Так, в России столичный производитель впервые разработал высокоскоростной лифт.
Анна Морозова