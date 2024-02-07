В КНР вакуумный поезд побил рекорд по скорости

Сейчас в Китае планируют увеличить трубу до длины в 60 километров. На таком расстоянии поезд сможет развить скорость до тысячи километров в час, что примерно на 100 километров в час превышает самую высокую скорость самолета гражданской авиации, существующего в настоящее время. Специалисты предполагают, что если подобную магистраль построить от Пекина до Датун, то время поездки сократится от 4,5 часа до 30 минут.