В Книгу рекордов Гиннесса попали 6 сестер с общим возрастом 571 год

У «девочек» был единственный и старший брат, Стэнли, который не отрывался от коллектива и тоже участвовал во всех встречах и приключениях. Сейчас ему могло бы быть 102, если бы он не погиб в аварии в возрасте 81 года. Племянники до сих пор считают, что дядя Стэнли тоже бы побил рекорд по возрасту, если бы не несчастный случай.