В Книгу рекордов Гиннесса попали 6 сестер с общим возрастом 571 год

Пожилые, но полные сил, веселые и дружные сестры из штата Миссури (США) побили мировой рекорд по общему возрасту у шести ныне живущих сестер или братьев. Бабушкам от 88 до 101 года, а их совместный возраст — самый большой в мире! — 571 год.
За свою жизнь сестры увидели практически все основные события двух веков века, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и пандемию COVID-19.
Хотя самая старшая из них, Норма, давно живет в Огайо, а остальные пятеро — Лорен, Максин, Дорис, Маргарет и Эльма — в Миссури, они по-прежнему близки. И как рассказывают родные и знакомые, сестры всю жизнь вместе и дружны.
По словам бабушек, ссоры случаются, но младшая Эльма отмечает, что они с сестрами «никогда подолгу не злились» друг на друга. Уже будучи на пенсии, женщины продолжают многолетние семейные традиции. Недавно они совершили очередное совместное путешествие в футболках с номерами, которые обозначают порядок рождения.
Три сестры из шести родились в одном месяце — июле, в разные годы. И поэтому каждый июль они встречаются, что вместе отметить праздник — по традиции, заложенной их мамой в детстве, едут на пикник.
«Это дружная, умная и живая компания девочек, которые также души не чаяли в своем единственном брате Стэнли», — отзывается о сестрах их подруга детства, одноклассница младшей Эльмы, Джанет Дуглас.
У «девочек» был единственный и старший брат, Стэнли, который не отрывался от коллектива и тоже участвовал во всех встречах и приключениях. Сейчас ему могло бы быть 102, если бы он не погиб в аварии в возрасте 81 года. Племянники до сих пор считают, что дядя Стэнли тоже бы побил рекорд по возрасту, если бы не несчастный случай.
Дочь Стэнли в интервью по поводу признания мирового рекорда своих теть, призналась: «Я думаю, он был бы в восторге от этого. Он очень гордился всеми своими сестрами, потому что все они значили для него очень много».
Дети сестер также отметили в интервью для Книги Гиннесса, что время подготовки к подсчету и регистрации рекорда было очень волнительным для сестер «на закате их жизни». Это и повышенное внимание, и еще один повод снова собраться вместе и вспомнить события пяти с половиной веков, прожитых на шестерых.
В Книге Гиннесса есть и другие подобные рекорды. Например, самые старые из ныне живущих тройняшек — это братья Брауны из США, родившиеся 1 декабря 1930 года. Старейшими однояйцевыми близнецами до недавнего времени были японки Умено Сумияма и Куме Кодама — им было по 108 лет, когда в 2022 году Куме скончалась. Также был зарегистрирован рекорд самого большого совокупного возраста у 12 живущих братьев и сестер Эрнандес-Перес из Испании, который в 2022 году составлял 1058 лет 249 дней.