В КНДР показали фото нового жилого микрорайона Хвасон в Пхеньяне

Под знаменем ЦТАК строительство нового жилого района и звучит, и выглядит феноменально. Ложку дегтя в это медовое изобилие привносит CNN. В издании обращают внимание на то, что жизнь в высотных домах в Северной Корее совсем не сахар. Здесь то и дело отключают электроэнергию, из-за чего лифты в жилых домах часто не работают, и обитателям верхних этажей приходится несладко. Из-за этого в домах КНДР даже есть возрастное разделение: молодежь занимает верхние этажи, а люди постарше — нижние.