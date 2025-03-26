В КНДР показали фото нового жилого микрорайона Хвасон в Пхеньяне

Пока Северная Корея была на пятилетней (!) самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в Пхеньяне успели отгрохать сверкающий высотный квартал. Здесь сейчас доделывают финальные штрихи, а пока Ким Чен Ын осмотрел объект с жилыми небоскребами, выходящими на широкий бульвар в новом районе Хвасон.
Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи, проект является частью масштабной строительной пятилетки, объявленной в 2021 году. По задумке, закончиться все это должно появлением 50 тысяч дополнительных квартир. Сейчас готовы почти 10 тысяч. Размах столь же величественный, как написанная в честь этого ода в ЦТАК.
«Военные и штатские строители, поднявшиеся на строительство жилых домов на 10 тысяч квартир — третьей очереди жилищного строительства в районе Хвасона, дальше приумножают успехи, активно продвигая закладку фундамента жилых домов, — пишет издание на русском, кстати говоря, языке. — Воины-строители, проявляя присущий революционной армии стойкий наступательный дух, совершают чудо и новаторство на всех стройках. Благодаря приподнятому энтузиазму строителей, настроенных замечательно построить в районе Хвасона социалистическую цивилизованную и оживленную новую улицу, где расцветает счастье народа, дальше приумножаются успехи в строительстве».
Новый район включает в себя многочисленные высокие башни, две из которых соединены парящим крытым мостом, также здесь есть «образовательные, коммерческие и сервисные объекты».
Официальная церемония открытия нового жилого района намечена на 15 апреля, в один из важнейших государственных праздников страны — в день рождения Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына.
Открытие новой очереди завершит третий этап строительства в Хвасоне — районе, который северокорейские СМИ описывают как «красивый и современный городской квартал», знаменующий «новую эру процветания» для Пхеньяна.
Под знаменем ЦТАК строительство нового жилого района и звучит, и выглядит феноменально. Ложку дегтя в это медовое изобилие привносит CNN. В издании обращают внимание на то, что жизнь в высотных домах в Северной Корее совсем не сахар. Здесь то и дело отключают электроэнергию, из-за чего лифты в жилых домах часто не работают, и обитателям верхних этажей приходится несладко. Из-за этого в домах КНДР даже есть возрастное разделение: молодежь занимает верхние этажи, а люди постарше — нижние.
Вместе с тем, согласно исследованию, опубликованному в издании Habitat International в 2021 году, примерно пятая часть жилья в КНДР не соответствует условиям нормальной жизни. Пхеньян, как водится, похорошел при Ким Чен Ыне, а вот за его пределами счастье народа процветает не так буйно. Многие дома находятся в ветхом состоянии, жильцы лишены электричества, чистой воды, канализации. В общем, нехватка жилья остается серьезной проблемой для Северной Кореи.