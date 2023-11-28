В китайском Хайлине прошел забег пингвинов

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DK3QaO6Fz1A?si=DOOb2kG0GY75F-qy" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько пингвинов из Harbin Polarland, аквариума с арктической тематикой, стали звездами интернета. Животных перевезли из северного Харбина в северо-восточный Хайлинь, где пернатые поучаствовали в забеге.

Как передает «Мир 24», пингвины стали центром внимания не только из-за необычной активности. Их спины украшали оранжевые рюкзачки, из-за чего участники забега сильно выделялись на фоне заснеженного города.

Этот забег — акция для привлечения внимания. Так каждый год Harbin Polarland оповещает посетителей о ежегодном открытии, которое традиционно происходит в декабре.

Недавно в Норвегии королевскому пингвину присвоили звание генерал-майора. Пернатого бригадного генерала повысили за хорошее поведение.