В китайской пельменной установили ринг для рестлинга

Борцы также общаются с посетителями — а один из официантов посреди представления неожиданно срывает с себя одежду и тоже бросается в драку. В другой сцене Сэм и противник в маске выходят за ринг посреди боя и начинают сражаться подручными предметами, едой и подносами.