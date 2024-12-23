В китайской пельменной установили ринг для рестлинга

Рестлинг, о котором идет речь — не профессиональный спорт, а зрелищное постановочное шоу, которое чаще всего и известно под этим названием. Чаще всего эту помесь спорта с театрализованной постановкой связывают с Соединенными штатами, но в Юго-Восточной Азии он тоже популярен.
Именно эта популярность привела к тому, что в этом декабре чайная на юге Китая в провинции Гуандун восприняла лозунг «хлеба и зрелищ» почти буквально — теперь ее посетители, решившие поесть дим-самов (китайские пельмени), могут насладиться поединком профессиональных борцов, не вставая со стула.
Установку ринга курировал Сяо Син, организатор местной рестлинг-лиги «Китайский дим-сам». Вокруг ринга есть 760 мест за столами — каждое из них стоит 388 юаней (чуть больше 5000 рублей). Билеты на первые представления разлетелись всего за два дня.
Самый популярный сюжет местных рестлинг представлений — история заморского силача Сэма. Этот «злодей» побеждает всех до единого китайских богатырей, а в самом конце уступает Лю Сюаньчжэну, китайскому про-рестлеру ростом 168 сантиметров.
Лю — ветеран китайского рестлинга: он начал карьеру в далеком 2002 году, привнеся в китайский рестлинг приемы корейских мастеров. Лю быстро двигается вокруг своего противника, а в финале эффектно бросает его на ринг.
Борцы также общаются с посетителями — а один из официантов посреди представления неожиданно срывает с себя одежду и тоже бросается в драку. В другой сцене Сэм и противник в маске выходят за ринг посреди боя и начинают сражаться подручными предметами, едой и подносами.
Один из посетителей сравнил представление с классическим фильмом о мастере кун-фу Вон Фэйхуне, заявив: «я будто попал в фильм про кун-фу».
Новое шоу завирусилось в китайских соцсетях: пользователи отметили, что актеры показывают первоклассную технику, но хотелось бы, чтобы они добавили в поединки больше приемов традиционного кун-фу: «мы ведь все-таки в Китае».
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