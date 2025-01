В Китае женщины пытались провезти змей через границу

В Китае таможенная служба задержала четырех женщин, пытавшихся пронести восемь редких змей через границу в своих бюстгальтерах. Как сообщает Need to Know, инцидент произошел в порту Футянь — контрольно-пропускном пункте, расположенным между материковым Китаем и Гонконгом.