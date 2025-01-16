В Китае женщины пытались провезти змей через границу

По словам работников таможни, одна из женщин вела себя слишком взволнованно, поэтому решили проверить ее и трех других путешественниц. При досмотре в бюстгальтере каждой из преступниц были обнаружены по две живые змеи, завернутые в хлопчатобумажные носки.