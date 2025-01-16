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В Китае женщины пытались провезти змей через границу

Они спрятали рептилий в нижнем белье.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

В Китае таможенная служба задержала четырех женщин, пытавшихся пронести восемь редких змей через границу в своих бюстгальтерах. Как сообщает Need to Know, инцидент произошел в порту Футянь — контрольно-пропускном пункте, расположенным между материковым Китаем и Гонконгом.

По словам работников таможни, одна из женщин вела себя слишком взволнованно, поэтому решили проверить ее и трех других путешественниц. При досмотре в бюстгальтере каждой из преступниц были обнаружены по две живые змеи, завернутые в хлопчатобумажные носки.

На допросе женщины заявили, что третья сторона поручила им провезти рептилий на территорию страны и обещала заплатить за работу. Сумма вознаграждения остается неизвестной.

Сотрудники Центра по контролю и карантину животных и растений Шэньчжэньской таможни определили, что женщины прятали шаровидных питонов. Эти рептилии находятся под угрозой исчезновения. Согласно законам Китая, ввоз в страну подобных видов запрещен. Любой, кто пытается пересечь границу с дикими животными и растениями, обязан иметь соответствующее разрешение.

В настоящий момент женщины задержаны и находятся под следствием.

Это не первый подобный случай в порту Футянь. Ранее мужчина пытался провезти в материковый Китай более 100 змей. Рептилии были спрятаны в штанах.