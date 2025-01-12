В Китае заявили о замедлении роста заражения вирусами гриппа

«Согласно недавно опубликованным данным о мониторинге острых респираторных инфекций, представленным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю 2025 года грипп находился в фазе сезонного распространения, при этом рост числа случаев заражения вирусами гриппа замедляется», — сказал Ху Цянцян.