Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае заявили о замедлении роста заражения вирусами гриппа

Госкомздрав Китая заявил о замедлении роста числа случаев заражения гриппом.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ху Цянцян.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.

«Согласно недавно опубликованным данным о мониторинге острых респираторных инфекций, представленным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю 2025 года грипп находился в фазе сезонного распространения, при этом рост числа случаев заражения вирусами гриппа замедляется», — сказал Ху Цянцян.

По его словам, коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, зарегистрированных в приемных и амбулаторных отделениях по всей стране, увеличился на 3,8% по сравнению с прошлой неделей, «что ниже уровня за аналогичный период прошлого года».

«Ожидается, что активность гриппа может постепенно снижаться в середине или конце текущего месяца, однако уровень активности гриппа различается в зависимости от провинции», — указал он.

При этом Ху Цянцян подчеркнул, что «в настоящее время не наблюдается нехватки медицинских ресурсов, производство, поставки и запасы ключевых лекарственных препаратов находятся на нормальном уровне».

Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.