В Китае заявили о замедлении роста заражения вирусами гриппа

ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ху Цянцян.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
«Согласно недавно опубликованным данным о мониторинге острых респираторных инфекций, представленным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю 2025 года грипп находился в фазе сезонного распространения, при этом рост числа случаев заражения вирусами гриппа замедляется», — сказал Ху Цянцян.
По его словам, коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, зарегистрированных в приемных и амбулаторных отделениях по всей стране, увеличился на 3,8% по сравнению с прошлой неделей, «что ниже уровня за аналогичный период прошлого года».
«Ожидается, что активность гриппа может постепенно снижаться в середине или конце текущего месяца, однако уровень активности гриппа различается в зависимости от провинции», — указал он.
При этом Ху Цянцян подчеркнул, что «в настоящее время не наблюдается нехватки медицинских ресурсов, производство, поставки и запасы ключевых лекарственных препаратов находятся на нормальном уровне».
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.