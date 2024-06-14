В Китае задержали рейс из-за сбежавшего поссума

До этого в США из зоопарка сбежала слониха. Животное отправилось на прогулку по местным улицам — при этом на дорогах был плотный поток машин. Дрессировщикам удалось догнать слониху и вернуть ее обратно в загон. Предположительно, она убежала, потому что ее испугал проезжавший мимо автомобиль.