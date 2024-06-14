В Китае задержали рейс из-за сбежавшего поссума

Крошечный сахарный поссум сбежал от своей хозяйки на борту самолета авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции аэропорта Шанхая.
Инцидент произошел на рейсе MU5599 шанхайского международного аэропорта Хунцяо. После сообщения, что на борту находится зверек, всех пассажиров самолета заставили выйти из салона и ожидать в здании терминала. На место прибыла полиция, которая арестовала пассажирку, пронесшую животное на борт самолета.
В итоге рейс вылетел спустя чуть более часа после запланированного времени и благополучно прибыл в аэропорт Яоцян.
Ранее сообщалось, что в южной китайской провинции Гуандун из питомника сбежали более 70 крокодилов. В провинции провели операцию по отлову гигантских рептилий. Для обнаружения крокодилов использовали гидролокаторы.
До этого в США из зоопарка сбежала слониха. Животное отправилось на прогулку по местным улицам — при этом на дорогах был плотный поток машин. Дрессировщикам удалось догнать слониху и вернуть ее обратно в загон. Предположительно, она убежала, потому что ее испугал проезжавший мимо автомобиль.