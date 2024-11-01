В Китае ввели выплаты за брак, если невеста моложе 35 лет

Правительство города Люйлян в китайской провинции Шаньси сообщило, что будет выдавать 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) парам за первый брак, если невеста не старше 35 лет. Это нововведение связано с падением числа браков и рождаемости в регионе: в 2005 году на 1 тысячу жителей приходилось в среднем 13,61 новорождённых, а в 2023 году — всего 6,6.