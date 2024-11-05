В Китае влюбленные сбежали от супругов и были осуждены за измену

При этом, как говорится в публикации, женщина страдала от домашнего насилия, и после очередных побоев со стороны супруга, предложила возлюбленному сбежать в город Тяньцзинь, где начать новую жизнь вместе. Тот согласился. Не разводясь с женой, Вэнь оставил детей и уехал с новой избранницей, так они прожили пять лет. Когда Чжан забеременела, Вэнь вернулся в Хэнань, чтобы оформить развод. Чжан после родов также развелась с мужем.