В Китае влюбленные сбежали от супругов и были осуждены за измену

Двух граждан Китая осудили за измену своим супругам. Об этом сообщила газета South China Morning Post, пояснив, что история произошла в провинции Хэнань в центральном Китае.
По данным издания, женщина по фамилии Чжан (мать четверых детей) познакомилась с мужчиной по имени Вэнем (отцом двоих детей) в школьном чате класса, где учились их дети. Там они прониклись симпатией друг к другу, обменялись контактами, а потом влюбились.
При этом, как говорится в публикации, женщина страдала от домашнего насилия, и после очередных побоев со стороны супруга, предложила возлюбленному сбежать в город Тяньцзинь, где начать новую жизнь вместе. Тот согласился. Не разводясь с женой, Вэнь оставил детей и уехал с новой избранницей, так они прожили пять лет. Когда Чжан забеременела, Вэнь вернулся в Хэнань, чтобы оформить развод. Чжан после родов также развелась с мужем.
В Китае сожительство с кем-либо, кроме супруга, является юридически и морально неприемлемым, а за двоеженство полагается тюремный срок до двух лет. В мае 2024 года пара сама сообщила о своем союзе полиции, как предположили в Сети, причиной могла стать невозможность документально узаконить общего ребенка. В итоге, китайский суд приговорил обоих к четырем месяцам заключения, но исполнение приговора женщине отложили на полгода, поскольку сейчас ей необходимо заботиться о новорожденном.
В сентябре этого года стало известно, что бывшая губернатор и заместитель секретаря партии в префектуре Цяньнань провинции Гуйчжоу — 52-летняя Чжон Ян — приговорена к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней (около $141 тыс.). На посту руководителя она завела романы с 58 подчиненными и получила от них взятки на сумму почти 60 млн юаней (около $8,5 млн).
А недавно в китайском городе Люйлян власти решили платить за первый брак с невестами младше 35 лет. Мера направлена на повышение рождаемости, а мужчина, женившись на женщине моложе обозначенного возраста, получит ¥1,5 тыс. (20,4 тыс. руб.). Изменения вступают в силу 1 января 2025 года. Также власти будут платить за рождение детей: за первого ребенка семья получит ¥2 тыс. (27,2 тыс. руб.), за второго — ¥5 тыс. (68,1 тыс. руб.), а за третьего ребенка — ¥8 тыс. (около 109 тыс. руб.).