В Китае утопающего спас мужчина на белом коне: видео

Но Илибая это не остановило. Как признается мужчина: «Я даже не задумался — нужно было срочно действовать, чтобы спасти жизнь». Всадник объяснил, что Бай Лун очень умен: после легкого удара он сразу понял, что нужно броситься в воду, а как только Илибай схватил тонущего мужчину, конь самостоятельно развернулся и повез их назад.