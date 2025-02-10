В Китае утопающего спас мужчина на белом коне: видео

Считается, что ждать принца на белом коне — не самая выигрышная жизненная стратегия, но иногда она все же срабатывает. Отличный пример: событие, произошедшее 4 февраля в городе Сянтао в центральном Китае.
В этот день в реке Ханьшуй, которая течет вдоль города, тонул мужчина: он упал с моста. Его дочь стояла на берегу и звала на помощь, но казалось, что несчастному уже ничто не поможет — как вдруг появился спаситель. Историю драматичного подвига рассказала газета South China Morning Post.
Спасителем оказался мужчина по имени Илибай: он прискакал на берег на белом коне и с разбегу ворвался в бурлящую реку. Не сбавляя темпа, Илибай проплыл на коне почти 40 метров до утопающего мужчины и, одной рукой придерживая сбрую, протянул ему вторую руку.
Вскоре на место подоспел еще один спасатель, Лю Ханчжоу — этот мужчина с помощью спасательного круга помог несчастному выбраться на берег.
Но известность случаю все же принес всадник и его героическое появление: видеоролики с белым конем стремительно разлетелись по китайским соцсетям, после чего СМИ разузнали биографию спасителя. Оказалось, что 39-летний Илибай — родом из провинции Синьцзян на севере страны, и занимается верховой ездой с 6 лет.
Лошадей он любил всю жизнь, а недавно вместе с другом открыл конный клуб в Сянтао — и в тот день объезжал лошадей как раз недалеко от берега реки.
Сю, друг Илибая, услышал крики девушки о помощи и объяснил ситуацию: мужчина тонет в 40 метрах от берега, течение бурное, к тому же в этот момент по реке шли грузовые суда.
К тому же в воде было очень холодно: это подтвердил второй спаситель Лю Ханчжоу, который увлекается зимним плаванием, так что и его навыки пришлись весьма кстати.
Третьего участника операции по спасению, белого коня, зовут Бай Лун, что в переводе означает «Белый дракон». Бай Луну семь лет, и это было первое плавание в его жизни, так что лошадь могла повести себя непредсказуемо.
Но Илибая это не остановило. Как признается мужчина: «Я даже не задумался — нужно было срочно действовать, чтобы спасти жизнь». Всадник объяснил, что Бай Лун очень умен: после легкого удара он сразу понял, что нужно броситься в воду, а как только Илибай схватил тонущего мужчину, конь самостоятельно развернулся и повез их назад.
После операции по спасению у коня был жар и он несколько дней болел, но сейчас с животным все в порядке.
5 февраля городская администрация Сяньтао объявила, что оба спасателя и Сю, который позвал Илибая на помощь, получат награды за храбрость и денежные премии каждому в размере 3000 юаней (40 тысяч рублей).
А ролики с всадником на белом коне всего за несколько дней собрали в соцсетях 15 миллионов просмотров. Илибая уже прозвали «Прекрасным принцем»: пользователи тут же заявили, что он верхом на несущейся лошади он выглядит как настоящий супергерой из кино.
«Илибай — словно древний китайский воин! Восхищаюсь храбростью и благородством всех троих спасателей», — пишет один из комментаторов.
Ранее рассказывали про другую историю из Китая, ставшую популярной в соцсетях: мужчина решил сделать девушке предложение, спрятав кольцо в пироге, а она разгрызла украшение на части.