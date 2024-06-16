В Китае установили счетчики времени в туалетах

В пещерном храмовом комплексе Юньган в Китае в туалетах установили счетчики времени. Они показывают, как долго человек находится в кабинке, сообщает CNN.
Видео появилось на китайских новостных сайтах и в социальных сетях. В ролике показан набор таймеров, установленных над кабинками в женском туалете (о мужских не сообщается). Если уборная свободна, над ней загорается надпись «пусто». Когда кабинка используется, таймер показывает количество минут и секунд, в течение которых дверь заперта.
Один из сотрудников парка сообщил, что счетчики установили, чтобы справиться с увеличением количества посетителей. А другой представитель комплекса заявляет, что такие приборы — это мера безопасности, «обеспечивающая благополучие всех гостей на случай, если некоторые гости будут пользоваться туалетом в течение длительного времени и возникнет чрезвычайная ситуация». Следить за продолжительностью использования кабинок и выгонять посетителей «на полпути» никто не будет, уверяют в парке.
«И мы не устанавливаем ограничения по времени, например, пять или десять минут, в течение которого можно пользоваться туалетом», — подчеркнул один из сотрудников Юньгана.
Туристы отнеслись к новшеству по-разному. Некоторые появление таймеров одобрили, а кого-то установленные приборы возмутили.
Здесь большой поток туристов. Так, за прошлый год грот посетили минимум три миллиона человек. Это рекордный показатель для Юньгана.
Кстати, туалет может удивить не только счетчиками. Например, недавно жительница Москвы обнаружила в своей уборной удава. Об этом можно прочитать здесь.
Айгуль Сабитова