В Китае установили счетчики времени в туалетах

Один из сотрудников парка сообщил, что счетчики установили, чтобы справиться с увеличением количества посетителей. А другой представитель комплекса заявляет, что такие приборы — это мера безопасности, «обеспечивающая благополучие всех гостей на случай, если некоторые гости будут пользоваться туалетом в течение длительного времени и возникнет чрезвычайная ситуация». Следить за продолжительностью использования кабинок и выгонять посетителей «на полпути» никто не будет, уверяют в парке.