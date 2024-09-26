В Китае ученые нашли самый древний сыр в мире: какая связь с 3600-летними мумиями

В продукте также обнаружили несколько видов бактерий и грибков, в том числе и те, что можно встретить в современных кефирных грибках. Вместе с тем это самый древний образец сыра в мире. Такие продукты крайне сложно сохранить на протяжении тысяч лет, что делает находку еще более ценной, говорит автор исследования из Китайской академии наук в Пекине Цяомэй Фу.