В Китае ученые нашли самый древний сыр в мире: какая связь с 3600-летними мумиями

Изначально археологи обнаружили неизвестный им материал, которым были обмазаны несколько изваяний. Они находились на кладбище Сяохэ в северо-западной части Китая. Образцы загадочной субстанции отобрали для ДНК. Оказалось, что это кефирный сыр, который приготовили с использованием коровьего и козьего молока тысячи лет назад, пишет LiveScience.
В продукте также обнаружили несколько видов бактерий и грибков, в том числе и те, что можно встретить в современных кефирных грибках. Вместе с тем это самый древний образец сыра в мире. Такие продукты крайне сложно сохранить на протяжении тысяч лет, что делает находку еще более ценной, говорит автор исследования из Китайской академии наук в Пекине Цяомэй Фу.
Он отметил, что изучение образцов древнего сыра в дальнейшем поможет ученым подробнее исследовать рацион и культуру древних людей.
Также выяснилось, что найденные в продукте зерна L. kefiranofaciens тесно связаны с теми, что происходят из Тибета. Секвенсировав бактериальные гены, ученые смогли проследить за развитием пробиотических бактерий на протяжении последних 3 600 лет.
Анализ показал, что культура кефира существовала в северо-западном китайском регионе Синьцзян со времен бронзового века. Ученые увидели, как развивалась бактерия на протяжении последних трех тысяч лет. Также найденные следы молочной продукции показали более полную картину древней человеческой жизни.
Вместе с тем ученые до сих пор не могут понять, зачем в те времена люди покрывали мумии сыром.
В современном мире этот продукт есть в рационе многих. Однако не все знают, калорийный ли это продукт. Недавно исследователи ответили на этот вопрос.