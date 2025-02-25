В Китае туристы стали массово посещать «Щенячью гору»

Небольшая гора в провинции Хубэй (Китай), которую в народе прозвали «Щенячьей горой», стала крайне популярной среди туристов из-за опубликованной в соцсетях фотографии, — пишет Sky News.
Сообщается, что дизайнер из Шанхая (Китай) Го Циншань посетил смотровую площадку в городском округе Ичан (Хубэй, Китай), а после опубликовал в соцсетях фотографию горы. Мужчина подписал, что на запечатленном пейзаже отчетливо видит, как пес лежит на земле рядом с рекой Янцзы, опустив в воду свою мордочку.
Поза у щенка такая, словно он пьет воду или смотрит на рыбу. Кроме того, кажется, что он защищает реку Янцзы.
Всего за за 10 дней пост набрал более 120 тысяч лайков на китайской платформе Weibo. С тех пор многие туристы стали приезжать к «Щенячьей горе», чтобы сделать там фотографии — себя и своих собак.
Ранее рассказывали, что в другой провинции Китая туристы запечатлели на видео сход снежной лавины в горах.