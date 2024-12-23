В Китае тестируют пассажирский сверхзвуковой самолет

Прошло более 20 лет с тех пор, как сверхзвуковой самолет Concorde прекратил свои полеты. И теперь компания Space Transportation из Пекина (Китай) планирует создать авиалайнер Yunxing, который превзойдет «Конкорд» по своим параметрам. Об этом пишет Daily Mail.
Новые испытания двигателя показали невероятные результаты — он разогнался до 4 Мах или 4,89 тысячи километров в час, что вдвое больше скорости «Конкорда» и втрое быстрее самолета NASA.
Двигатель самолета назвали Jindou 400 в честь облака, на котором летал Царь Обезьян из знаменитого китайского романа «Царь обезьян». 17 декабря Jindouyun успешно завершил испытательный полет в Китае.
Jindouyun — это «прямоточный воздушно-реактивный двигатель», тип реактивного двигателя, использующий поступательное движение для сжатия входящего воздуха. Подобные конструкции используют кислород из атмосферы, а не из собственных запасов, что делает их недорогим и более мощным вариантом.
Китайская компания уверяет, что сконструированный двигатель подойдет для полетов на высокоскоростных самолетах на границе космоса. Если разработка окажется успешной, авиалайнер сможет доставлять пассажиров из Лондона в Нью-Йорк всего за два часа.
Согласно планам, самолет будет находиться на такой высоте, что пассажиры смогут увидеть кривизну Земли — горизонт будет слегка изогнутым, а не прямым, каким он выглядит на высоте 15 тысяч метров.
Судя по рекламным изображениям, Yunxing будет футуристичным судном, больше похожим на космическую ракету, чем на то, что в настоящее время мы привыкли видеть в аэропортах. Кроме того, самолет изготовят из легких высокопрочных композитных материалов, способных выдерживать экстремальное аэродинамическое нагревание при скорости 4 Маха.
В отличии от современных самолетов, Yunxing будет совершать вертикальный взлет и посадку, что позволит использовать авиалайнер в ограниченном пространстве.
Компания Space Transportation планирует подготовить самолет к первому полету к 2027 году, а первый коммерческий высокоскоростной транспортный рейс должен состояться к 2030 году.
Ранее стало известно, что Нью-Йорк и Лондон соединят тоннелем.