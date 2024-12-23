В Китае тестируют пассажирский сверхзвуковой самолет

Судя по рекламным изображениям, Yunxing будет футуристичным судном, больше похожим на космическую ракету, чем на то, что в настоящее время мы привыкли видеть в аэропортах. Кроме того, самолет изготовят из легких высокопрочных композитных материалов, способных выдерживать экстремальное аэродинамическое нагревание при скорости 4 Маха.