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В Китае сын сдал отца в полицию после того, как тот отругал его за несделанные уроки

Мужчину в итоге задержали. Самое интересное, что ложный донос оказался правдой.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Все произошло 9 января в городском округе Иньчуань. Как сообщает China News, местный житель отчитал 10-летнего сына за то, что тот не сделал уроки. После ругани обиженный ребенок выбежал из дома и решил отомстить отцу.

Мальчик зашел в ближайший магазин, попросил у продавца телефон и позвонил в экстренные службы. Ребенок попросил соединить его с полицией, заявив стражам порядка, что его отец якобы хранит маковые семена — они считаются в Китае наркотиком. Те приехали в магазин и отправились вместе с мальчиком к нему домой.

Полицейские провели обыск и, как ни странно, действительно нашли у мужчины запрещенные вещества. Он не стал отрицать, что покупал их, но заявил, что использовал только в медицинских целях. Несмотря на это, его все равно задержали.

К слову, дети нередко отказываются делать уроки. Что в таких случаях делать родителям, объяснила системный семейный психотерапевт и преподаватель Московского института психоанализа Екатерина Кулагина.