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В Китае студентов просят подозревать красивых незнакомцев в шпионаже

По словам органов китайской разведки, они заманивают молодежь к себе на службу.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Главное разведывательное управление КНР выпустило предупреждение для молодых студентов и посоветовало им осторожнее ходить на свидания — ведь любой симпатичный юноша или девушка может оказаться иностранным шпионом.

Как сообщает агентство Reuters, спецслужбы КНР озабочены тем, что вражеские шпионы могут внедриться в студенческую среду под предлогом романтических отношений и завербовать юные неокрепшие умы. В заявлении Управления сообщается, что студенты проявляют «сильное любопытство и открыты ко всему новому», а потому являются легкой мишенью для вражеских спецслужб.

В первую очередь, по словам китайских разведчиков, целью шпионов могут стать студенты технических специальностей, имеющие доступ к государственной тайне и новейшим исследованиям. Агенты зарубежных разведок могут прикинуться другими студентами, профессорами и даже сотрудниками зарубежных компаний в поисках перспективных молодых специалистов.

Особенно подозрительными китайское ГРУ считает мужчин и женщин привлекательной внешности, которые предлагают студентам высокооплачиваемые подработки, помощь с исследованием рынка и участие в программах студенческого обмена.

Если ни о чем не подозревающий студент даст согласие, его сразу же начнут информационно обрабатывать с помощью социальных сетей, телефонов и видеозвонков, внушат ложные чувства вроде привязанности, симпатии и даже влюбленности, после чего юноша или девушка станет послушной марионеткой в руках мирового империализма.

Конкретные корпорации спецслужбы не называют, поэтому, вероятно, китайским студентам придется не ослаблять бдительность ни на секунду.

Призыв проявлять бдительность можно понять: в конце концов, если зарубежным шпионом может оказаться даже кит, чего уж ждать от красивых мужчин и женщин.