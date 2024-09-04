В Китае студентов просят подозревать красивых незнакомцев в шпионаже

Главное разведывательное управление КНР выпустило предупреждение для молодых студентов и посоветовало им осторожнее ходить на свидания — ведь любой симпатичный юноша или девушка может оказаться иностранным шпионом.
Как сообщает агентство Reuters, спецслужбы КНР озабочены тем, что вражеские шпионы могут внедриться в студенческую среду под предлогом романтических отношений и завербовать юные неокрепшие умы. В заявлении Управления сообщается, что студенты проявляют «сильное любопытство и открыты ко всему новому», а потому являются легкой мишенью для вражеских спецслужб.
В первую очередь, по словам китайских разведчиков, целью шпионов могут стать студенты технических специальностей, имеющие доступ к государственной тайне и новейшим исследованиям. Агенты зарубежных разведок могут прикинуться другими студентами, профессорами и даже сотрудниками зарубежных компаний в поисках перспективных молодых специалистов.
Особенно подозрительными китайское ГРУ считает мужчин и женщин привлекательной внешности, которые предлагают студентам высокооплачиваемые подработки, помощь с исследованием рынка и участие в программах студенческого обмена.
Если ни о чем не подозревающий студент даст согласие, его сразу же начнут информационно обрабатывать с помощью социальных сетей, телефонов и видеозвонков, внушат ложные чувства вроде привязанности, симпатии и даже влюбленности, после чего юноша или девушка станет послушной марионеткой в руках мирового империализма.
Конкретные корпорации спецслужбы не называют, поэтому, вероятно, китайским студентам придется не ослаблять бдительность ни на секунду.
Призыв проявлять бдительность можно понять: в конце концов, если зарубежным шпионом может оказаться даже кит, чего уж ждать от красивых мужчин и женщин.