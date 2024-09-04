В Китае студентов просят подозревать красивых незнакомцев в шпионаже

Если ни о чем не подозревающий студент даст согласие, его сразу же начнут информационно обрабатывать с помощью социальных сетей, телефонов и видеозвонков, внушат ложные чувства вроде привязанности, симпатии и даже влюбленности, после чего юноша или девушка станет послушной марионеткой в руках мирового империализма.