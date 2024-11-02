В Китае стали популярны жареные черные «человеческие волосы»

Главный ингредиент блюда в виде волос — Фа Цай, или Фа Чой. Это разновидность сушеных цианобактерий, которые уже давно являются частью китайской кухни. Они растут в основном в засушливых и бесплодных пустынных районах Китая, таких как Ганьсу, Шэньси, Цинхай, Синьцзян и Внутренняя Монголия. Сразу после сбора урожая их сушат на воздухе, в результате чего они превращаются в черные нити.