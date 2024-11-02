В Китае стали популярны жареные черные «человеческие волосы»

В китайском городе Чэнду на улицах продают новую закуску, которая похожа на комок из черных человеческих волос. Об этом пишет Oddity Central.
Главный ингредиент блюда в виде волос — Фа Цай, или Фа Чой. Это разновидность сушеных цианобактерий, которые уже давно являются частью китайской кухни. Они растут в основном в засушливых и бесплодных пустынных районах Китая, таких как Ганьсу, Шэньси, Цинхай, Синьцзян и Внутренняя Монголия. Сразу после сбора урожая их сушат на воздухе, в результате чего они превращаются в черные нити.
Из-за своей странной формы, Фа Цай также называют «волосатым овощем». Чаще всего его подают в качестве черной вермишели в различных бульонах и супах. Также блюдо является традиционным на новогоднем столе. Оно символизирует удачу, так как его кантонское название очень похоже на фразу «разбогател».
Уличные торговцы поджаривают кусочек Фа Цая на гриле, а затем приправляют его острым соусом. Выглядит приготовленное блюдо неаппетитно и жутко, однако те, кто его пробовал, отмечают довольно приятный вкус.
Ранее стало известно, что повара в Китае добавляли в блюда противодиарейные средства.