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В Китае стали популярны питомцы с искусственным интеллектом

Они умеют проявлять эмоции, издавать звуки, передвигаться и даже обучаться командам.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: VCG

Благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) в Китае питомцы со встроенным ИИ приобретают популярность среди местных потребителей. Об этом пишет Global Times.

Чжан И (Zhang Yi), генеральный директор исследовательского института iiMedia Research Institute, заявил, что потребность в эмоциональной поддержке и возможности современных технологий ИИ открыли большие перспективы для бизнеса в Китае.

Местные разработчики, взяв во внимание основополагающие факторы, разработали роботов в виде домашних питомцев со встроенным ИИ. Они, как и живые животные, способны проявлять различные эмоции после взаимодействия с хозяином, обучаться командам, передвигаться и издавать звуки. При этом они не требуют финансовых расходов на питание и лечение, а также времени на ежедневные прогулки.

Средняя стоимость такого «гаджета» составляет $190 (~ 20 тыс рублей).

Известно, что за последние три месяца в местных онлайн-магазинах продали более 300 подобных роботов-животных. Более того, такие питомцы регулярно «заканчиваются» из-за высокого спроса.

Ранее рассказывали, что люди спутали поэзию ИИ со стихотворениями классиков.