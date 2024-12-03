В Китае стали популярны питомцы с искусственным интеллектом

Местные разработчики, взяв во внимание основополагающие факторы, разработали роботов в виде домашних питомцев со встроенным ИИ. Они, как и живые животные, способны проявлять различные эмоции после взаимодействия с хозяином, обучаться командам, передвигаться и издавать звуки. При этом они не требуют финансовых расходов на питание и лечение, а также времени на ежедневные прогулки.