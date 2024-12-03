В Китае стали популярны питомцы с искусственным интеллектом

Благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) в Китае питомцы со встроенным ИИ приобретают популярность среди местных потребителей. Об этом пишет Global Times.
Чжан И (Zhang Yi), генеральный директор исследовательского института iiMedia Research Institute, заявил, что потребность в эмоциональной поддержке и возможности современных технологий ИИ открыли большие перспективы для бизнеса в Китае.
Местные разработчики, взяв во внимание основополагающие факторы, разработали роботов в виде домашних питомцев со встроенным ИИ. Они, как и живые животные, способны проявлять различные эмоции после взаимодействия с хозяином, обучаться командам, передвигаться и издавать звуки. При этом они не требуют финансовых расходов на питание и лечение, а также времени на ежедневные прогулки.
Средняя стоимость такого «гаджета» составляет $190 (~ 20 тыс рублей).
Известно, что за последние три месяца в местных онлайн-магазинах продали более 300 подобных роботов-животных. Более того, такие питомцы регулярно «заканчиваются» из-за высокого спроса.
Ранее рассказывали, что люди спутали поэзию ИИ со стихотворениями классиков.