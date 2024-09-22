В Китае стала популярной «фотосессия расставания»

Китай активно развивается и урбанизируется: все больше людей переезжают в большие города, строят карьеру и меняют свои жизненные приоритеты. Это отражается и на семейной статистике. В 2013 году в стране было заключено 13 миллионов браков, а в 2022 — менее 7 миллионов. Так мало китайцы не женились с 1985 года.
В то же время число разводов за год выросло в четыре раза за 20 лет: в 2019 году развелись 4,7 млн пар. Государственные меры по поддержке семьи пока не смогли развернуть этот тренд, но, если одни люди печалятся по поводу надвигающегося демографического кризиса и анализируют ситуацию, другие видят в этом увеличение спроса на новые услуги.
Фотосессия расставания
CNN рассказывает историю Тань Мэнмэн — свадебного фотографа, которая много лет снимала исключительно счастливые пары молодоженов. Но вместе с сокращением числа браков сократилось и число клиентов, поэтому Тань пришлось придумывать, как удержать свой бизнес на плаву.
Тань решила добавить новую услугу, и теперь устраивает фотосессии не только парам, решившим связать жизнь узами брака, но и тем, кто передумал и решил эти узы расторгнуть. Идея пришла ей в голову, когда она увидела перед ЗАГСом длинную очередь из желающих развестись и поняла, что для кого-то это тоже значимый момент.
Тань не прогадала: за прошлый год к ней обратилось 30 расставшихся пар. «Я считаю, что печаль так же важно запечатлевать, как и счастье», говорит Мэнмэн. По ее оценке, фотографии расстающихся могут быть полны самых разных чувств: это и скорбь по тому хорошему, что уходит, и радостное предвкушение нового этапа в жизни.
Многие годы развод стигматизировался в китайском обществе и был символом неудачи. Но сейчас, когда многие молодые китайцы и вовсе решают остаться одни, идея «попробовали — не получилось» воспринимается ими гораздо спокойнее.
Тань — не единственный «фотограф разводов» в стране. Многие пользователи китайских соцсетей делятся фотографиями того, как подписывают решение о разводе или вместе позируют со свидетельствами. «29 лет, счастливо разведена» — цитирует издание подпись под одной из фотографий, где девушка позирует сразу с двумя свидетельствами: о браке и разводе.
Развод — больше не стыдно
Пэн Сюцзянь, старший научный сотрудник Университета Виктории в Австралии, объясняет, что такие тренды свидетельствуют о сдвиге в мировоззрении у молодых поколений большой страны. Молодежь не хочет состоять в несчастливом браке, чтобы сохранить лицо или из чувства долга — ни то, ни другое не кажется новым поколениям важнее личного счастья, поясняет он.
«В разводе больше нет ничего стыдного», — объясняет Тань. «Оба человека по-прежнему испытывают друг к другу чувства, но принимают решение разойтись, и хотят запечатлеть то хорошее, что между ними было», — поясняет она.
Одна из пар, которых она снимала, выбрала для прощальной фотосессии ресторан, в котором прошло их первое свидание. «Они заказали те же самые блюда, что и в тот раз, а еще оба много плакали», — вспоминает Тань.
Почему же люди расстаются? В том конкретном случае, вспоминает Тань, ей объяснили, что, хотя бывшие муж и жена продолжали тепло относиться друг к другу, ее вымотали конфликты с родней со стороны мужа, а он был занят работой и не находил времени всех помирить.
Конечно, не все расставания происходят настолько тепло. Однажды, вспоминает Тань, во время съемки молодой человек все время сидел в телефоне, из-за чего девушка начала плакать, а когда получила готовые фотографии, удивилась, что молодого человека на них почти нет.
«Он специально попросил меня сделать так, чтобы его лицо поменьше попадало в кадр», — с неловкостью признается Тань. Вскоре после этого она узнала, что ее коллега приглашена фотографом к нему же на новую свадьбу.
Запросы к Тань чаще поступают от женщин, но она старается настаивать, чтобы мужчины тоже платили за фотосессию — хотя бы половину.
Фабрика разводов
Некоторые компании предлагают и другую услугу: ритуальное уничтожение всех напоминаний о законченном браке. Необычный бизнес на заводе в 60 километрах от Пекина устроил Лю Вэй с парой приятелей.
Главное для предпринимателей — забота о персональных данных клиентов. Все лица в альбомах закрашиваются, чтобы гарантировать конфиденциальность. Затем все фотографии, символические предметы и вообще все вещи, напоминающие о расторгнутом браке, помещаются в пресс для мусора и уничтожаются. Процесс снимается на пленку, которую при необходимости предоставляют клиентам.
Лю считает, что развод — не всегда катастрофа, но старается обращаться с чувствами бывших супругов максимально бережно. А их поток за новой услугой не ослабевает: Лю берет от 8 до 28 долларов за сеанс, и с 2021 года, когда он открыл свой бизнес, его «фабрика» успела обслужить 2500 пар.
Эксперты уверены, что при таком большом числе разводов вокруг них неизбежно должен формироваться рынок дополнительных услуг, как и вокруг любого другого явления.
Тань Мэнмэн призналась, что уже думает над новым спецпредложением: скидкой для клиентов, которые запечатлели у нее развод, а потом снова решили сойтись. Фотограф обещает, что будет рада снять свадьбу таких людей на 18% дешевле.
Недавно рассказывали о том, что детей в Китае тоже становится меньше: социологи подсчитали, что через несколько лет в стране их будет меньше, чем домашних животных.