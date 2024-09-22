В Китае стала популярной «фотосессия расставания»

В то же время число разводов за год выросло в четыре раза за 20 лет: в 2019 году развелись 4,7 млн пар. Государственные меры по поддержке семьи пока не смогли развернуть этот тренд, но, если одни люди печалятся по поводу надвигающегося демографического кризиса и анализируют ситуацию, другие видят в этом увеличение спроса на новые услуги.