В Китае стал знаменитым 71-летний легкоатлет

Цзинь Хуэй, 71-летний житель Китая, стал первым в стране человеком старше 70-ти лет, пробежавшим 100 метров менее чем за 14 секунд. Об этом пишет Oddity Central.
В чемпионате Китая по легкой атлетике для людей в возрасте от 35 до 80 лет Хуэй, помимо забега на 100 метров, участвовал в 200-метровке, прыжках в длину, эстафете 4×100 метров и 4×400 метров. Он лидировал в каждой из дисциплин благодаря своей спортивной форме и получил пять золотых медалей.
В 100-метровом забеге Цзинь Хуэй пересек финишную черту за 13,97 секунды, став первым китайцем, пробежавшим дистанцию менее чем за 14 секунд. Теперь он нацелен на международный успех и планирует соревноваться с иностранными чемпионами и сделать так, чтобы его родная страна гордилась им.
Кажется, что, чтобы достичь таких успехов в его возрасте, спортом нужно заниматься с детства. Однако легкой атлетикой мужчина заинтересовался в 2008 году после того, как уволился с завода, где работал слесарем-ремонтником.
Какое-то время Хуэй не знал, чем заняться в свободное время, однако вскоре сын предложил присоединиться ко взрослой футбольной команде. Несмотря на то, что мужчина был не таким опытным, как другие игроки, он тренировался усерднее всех. Например, в то время как спортсмены пробегали пять тысяч метров, он удлинял дистанцию до семи тысяч метров. Легкоатлет заявил, что именно благодаря этому сокомандники предложили ему принять участие в соревнованиях по бегу.
Успех Цзинь Хуэя вдохновил людей всех возрастов заняться спортом, но врачи предупреждают, что бег на короткие дистанции — не самый полезный вид спорта для пожилых людей старше 70 лет, так как он связан со многими рисками для здоровья.
Прежде чем заниматься интенсивными физическими упражнениями, следует проконсультироваться с врачом и оценить свои физические возможности.
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