В Китае стал знаменитым 71-летний легкоатлет

Какое-то время Хуэй не знал, чем заняться в свободное время, однако вскоре сын предложил присоединиться ко взрослой футбольной команде. Несмотря на то, что мужчина был не таким опытным, как другие игроки, он тренировался усерднее всех. Например, в то время как спортсмены пробегали пять тысяч метров, он удлинял дистанцию до семи тысяч метров. Легкоатлет заявил, что именно благодаря этому сокомандники предложили ему принять участие в соревнованиях по бегу.