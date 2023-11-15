В Китае стал популярен бизнес по уничтожению свадебных фото

Как передает OddityCentral, бизнесмен Лью из китайской провинции Шаньдун навел много шума своим сервисом. Мужчина помогает разведенным парам возможность уничтожить свои свадебные фотографии дешевым и экологичным способом.

Дело в том, что порвать свадебные фотографии в Китае непросто: снимки принято увековечивать на жестких акриловых холстах, которые очень устойчивы к огню. Многие не выбрасывают фотографии в мусор из-за чувства стыда или нежелания обсуждать личную жизнь с окружающими.

Тут в дело вступает Лью, который помогает людям избавиться от прошлого, сохраняя конфиденциальность. Владелец отмечает, что у него нет отбоя от клиентов, включая все провинции и муниципалитеты Китая, кроме Тибета.

Процесс уничтожения фотографий зависит от цены — от нескольких десятков юаней до более 100 юаней (около 1250 рублей) — в зависимости от размера свадебных снимков. Сначала сотрудники покрывают полученную полиграфию аэрозольной краской, чтобы не было видно лиц, а затем помещают их в мощную измельчительную машину.

Весь процесс снимается на видео, а отснятый материал отправляется клиенту в качестве доказательства проделанной работы. Бизнес Лью — необычная для Китая практика — другие предприятия из-за суеверий не хотят даже пытаться сжечь фотографии живых людей.

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Олеся Маевская