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В Китае создали сверхточные атомные часы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщает издание South China Morning Post.

Источник: Reuters

«Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов, и они могут изменить будущее военных действий… Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители. Она также улучшает качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчает передачу огромных объемов данных», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привести в зону боевых действий, и даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями — ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.