В Китае создали сверхточные атомные часы

Как отмечает издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привести в зону боевых действий, и даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями — ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.