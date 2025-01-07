В Китае создали сверхточные атомные часы

«Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов, и они могут изменить будущее военных действий… Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители. Она также улучшает качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчает передачу огромных объемов данных», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привести в зону боевых действий, и даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями — ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.