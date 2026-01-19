В Китае рождаемость упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений

По данным Национального бюро статистики, число рождений на 1000 человек снизилось до 5,6 — самого низкого показателя как минимум с момента основания Китайской Народной Республики. Число новорождённых сократилось на 1,6 миллиона — больше всего с 2020 года — и составило 7,9 миллиона.