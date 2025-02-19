В Китае ребенок вызвал полицию из-за новогоднего подарка отца

Для начала надо пояснить: в Китае есть новогодняя традиция дарить знакомым, близким и детям красные конверты с деньгами (они называются хунбао). Таким образом даритель желает получателю удачи и процветания. Если дети маленькие, их конверты часто хранятся у родителей. Это ждало и мальчика из Ганьсу, но ему такой расклад не понравился.
Все началось с того, что он позвонил в полицию и сказал, что в его доме «плохой парень», который украл у него деньги. На заднем фоне сотрудники услышали крик мужчины, который назвал сына «непослушным».
Прибывших правоохранителей встретил мальчик. Показав на отца, ребенок попросил арестовать его.
Мужчина рассказал, что сын обиделся, поскольку хотел хранить подаренные деньги у себя. Отец ответил, что на время заберет конверт. Тогда находчивый мальчик заявил, что вызовет полицию. А потом действительно вызвал.
Полиция решила семейный спор быстро. Стражи порядка встали на сторону отца.
«Ты позволишь своему папе сохранить деньги для тебя. Когда они тебе понадобятся, ты попросишь его дать тебе нужную сумму и запишешь свои расходы, хорошо?» — обратился полицейский к мальчику.
Что касается отца, ему посоветовали подумать о методах воспитания сына, пишет South China Morning Post.
Ранее в Китае произошел похожий случай. Тогда ребенок вызвал полицию из-за того, что отец отругал его за несделанные уроки. Мальчик обиделся на него, позв и заявил, что его папа хранит у себя дома наркотики. Ребенок думал, что оклеветал отца. Самое интересное, что это оказалось правдой, в итоге мужчину арестовали, чего и добивался его сын.