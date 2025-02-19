В Китае ребенок вызвал полицию из-за новогоднего подарка отца

Для начала надо пояснить: в Китае есть новогодняя традиция дарить знакомым, близким и детям красные конверты с деньгами (они называются хунбао). Таким образом даритель желает получателю удачи и процветания. Если дети маленькие, их конверты часто хранятся у родителей. Это ждало и мальчика из Ганьсу, но ему такой расклад не понравился.