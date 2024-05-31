В Китае разработали метод полного излечения диабета II типа

Согласно отчету, пациент, перенесший инновационную трансплантацию клеток в 2021 году, не принимает лекарств с 2022 года уже на протяжении 33 месяцев. До этого организм мужчины почти утратил все функции островковых клеток поджелудочной железы (орган производства и секреции инсулина в организме в необходимое время и в необходимых количествах). У пациента был высокий риск серьезных осложнений, и ему требовалось несколько ежедневных инъекций инсулина, чтобы избежать диабетической комы.