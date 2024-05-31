В Китае разработали метод полного излечения диабета II типа

Врачи в Шанхае впервые в мире вылечили пациента от диабета путем трансплантации клеток поджелудочной железы. Об этом сообщили в Комиссии по науке и технологиям Шанхая (Science and Technology Commission of Shanghai Municipality).
59-летний мужчина, который страдал диабетом II типа в течение 25 лет, был полностью избавлен от необходимости колоть инсулин. Статья о медицинском прорыве, достигнутом после более чем десятилетних усилий команды врачей Шанхайской больницы Чанчжэн (Shanghai Changzheng Hospital), опубликована на сайте журнала Cell Discovery.
Согласно отчету, пациент, перенесший инновационную трансплантацию клеток в 2021 году, не принимает лекарств с 2022 года уже на протяжении 33 месяцев. До этого организм мужчины почти утратил все функции островковых клеток поджелудочной железы (орган производства и секреции инсулина в организме в необходимое время и в необходимых количествах). У пациента был высокий риск серьезных осложнений, и ему требовалось несколько ежедневных инъекций инсулина, чтобы избежать диабетической комы.
Выполненная операция названа «первым в мире зарегистрированным случаем диабета с серьезным нарушением функции островков поджелудочной железы, излеченным с помощью аутологичной (то есть пересадка клеток самому себе, без участия донора) регенеративной трансплантации островков, полученных из стволовых клеток». Эксперты говорят, что пациентов с тяжелым диабетом до сих пор можно было эффективно лечить с помощью трансплантации донорских клеток поджелудочной железы. Но стоит проблема острой нехватки таких доноров.
Команде Центра трансплантации органов больницы Чанчжэн удалось использовать собственные мононуклеарные клетки периферической крови пациента и «перепрограммировать» их под нужные задачи. После этого с помощью полученных «семенных клеток» сумели восстановить ткань островков поджелудочной железы в лабораторных условиях.
Трансплантацию пациенту сделали в июле 2021 года. Через одиннадцать недель после операции его отлучили от внешнего инсулина, а дозу препаратов для контроля уровня сахара постепенно снизили и полностью отменили через год. Последующие обследования показали, что функция островков поджелудочной железы пациента эффективно восстановилась, а функция почек находилась в пределах нормы.
Примечательно: Китай является страной с самым большим количеством больных диабетом. По данным Международной диабетической федерации, в стране 140 млн больных диабетом, из которых около 40 млн зависят от пожизненных инъекций инсулина.
Сахарный диабет — заболевание, основным симптомом которого становится повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия). Диабет возникает либо в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Инсулин — гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови.
Диабет может привести к постоянной потере зрения из-за повреждения кровеносных сосудов глаз. У многих людей, имеющих диабет, ест высокий риск сердечных приступов, инсультов и возникновения почечной недостаточности. Часто развиваются проблемы с ногами из-за повреждения нервов и плохого кровотока. В результате могут появиться язвы на стопах и потребуется ампутация.
Раннее группа ученых Чжэцзянского университета (ZJU, Китай) разработала технологию «умного» инсулина, которая способна сократить количество инъекций для контроля уровня глюкозы в организме людей с диабетом первого типа. Интеллектуальная инсулиновая система смогла регулировать уровень глюкозы в крови в течение недели у мышей с диабетом и минипигов после одной подкожной инъекции. На людях технология пока не испытывалась.