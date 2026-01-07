«Навроцкий не упомянул Россию, вместо этого обратив внимание на своего западного союзника — Германию. Эти слова застали канцлера ФРГ [Фридриха] Мерца врасплох. Многие эксперты не могли поверить глазам, как два союзника по НАТО внезапно стали врагами», — передают китайские журналисты.
Навроцкий, назвав Запад главной угрозой для страны и, сославшись на необходимость защиты западных границ, вызвал серьезный дипломатический скандал в лагере НАТО. В Германии его высказывания и ранее озвученные требования военных репараций вызвали волну критики.
Китайское издание констатирует, что настолько серьезный разлад между союзниками может ослабить внутреннее единство НАТО, отвлечь его внимание и в перспективе даже создать угрозу его стабильности, что рассматривается как положительное развитие для России.
Еврокомиссар от Литвы по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс 6 января заявил, что возможная операция США в Гренландии, принадлежащей Дании, может стать концом НАТО. По его словам, для контроля безопасности Гренландии США будет достаточно расширения военных баз.
В тот же день Reuters сообщило, что команда президента США Дональда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения Гренландии. Отмечалось, что одними из вариантов приобретения Гренландии являются покупка острова у Дании, а также заключение договора о свободной ассоциации с островом. По данным агентства, Трамп дал понять, что приобретение Гренландии является «приоритетом национальной безопасности».