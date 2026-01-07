В Китае рассказали о хороших новостях для России из НАТО

В тот же день Reuters сообщило, что команда президента США Дональда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения Гренландии. Отмечалось, что одними из вариантов приобретения Гренландии являются покупка острова у Дании, а также заключение договора о свободной ассоциации с островом. По данным агентства, Трамп дал понять, что приобретение Гренландии является «приоритетом национальной безопасности».