В Китае продолжает набирать популярность девушка-робот

Впервые девушка по имени Ли привлекла внимание на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине в 2024 году. Вместе с еще одной моделью она позировала рядом с гиперреалистичным роботом-гуманоидом, сбивая с толку зрителей. Многие не знали, кто из экспонатов человек, а кто робот.