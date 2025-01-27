В Китае продолжает набирать популярность девушка-робот

В то время как компании тратят миллиарды долларов на созданию роботов, похожих на человека, молодая китаянка изо всех сил старается быть похожей на андроида при помощи макияжа и гуманоидного костюма. Об этом пишет Oddity Central.
Впервые девушка по имени Ли привлекла внимание на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине в 2024 году. Вместе с еще одной моделью она позировала рядом с гиперреалистичным роботом-гуманоидом, сбивая с толку зрителей. Многие не знали, кто из экспонатов человек, а кто робот.
С тех пор она приобрела большую известность в Китае и стала популярным автором контента и ведущей «девушкой-роботом» в стране. Сообщается, что рост модели составляет примерно 1,8 метра, но она носит обувь на каблуке, чтобы казаться еще выше. Окружность ее талии всего 58 сантиметров, которую еще тоньше делает костюм-андроид.
Жителей Китая девушка поражает скованностью движений и невозмутимым выражением лица. И хотя Ли всегда безэмоциональна, однажды она не выдержала и начала смеяться, когда одна женщина предложила ей познакомится с молодым человеком.
Ранее стало известно, что в индийской школе на работу вышла первая робо-учительница.