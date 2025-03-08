В Китае продают пакетики с землей, на которой построены банки

Почему у крупных банков так много денег? Неужели дело в правильно выстроенном бизнесе, многолетней репутации, актуальной кредитной политике и добросовестных сотрудниках? А может, это все из-за ауры, которая притягивает деньги?
Судя по всему, создатели нового бизнеса из Китая придерживаются второй версии: с недавних пор в интернет-магазинах этой страны можно приобрести «банковскую землю»: упаковку с почвой, выкопанной неподалеку от крупнейших банков страны.
Про необычный товар рассказала газета South China Morning Post. Продавцы уверяют, что такой товар сохраняет энергетику финансовых учреждений и приносит покупателям удачу.
По данным издания, самая дешевая порция земли стоит всего 24 юаня (300 рублей), а самая дорогая 888 юаней (11 тысяч рублей) — сущий пустяк по сравнению с пожизненным богатством, которое такой талисман наверняка принесет.
Модный продукт выкапывают не только из клумб рядом с банками: есть более скромный вариант, добытый около банкоматов, или совсем уж экзотический продукт: пыль из счетчиков банкнот.
Один из продавцов предлагает пять сортов почвы на выбор — каждая из них была выкопана около одного из пяти крупнейших китайских банков, так что покупатель может выбрать ту финансовую организацию, которая ему более симпатична, и не получит «кота в мешке».
На странице продавца указано, что «землю собирают вблизи крупных банков: согласно поверью, она приносит богатство и рассеивает дурную ауру, хотя наука этого пока доказать не может». Продавец также поясняет, что землю собирают по ночам у разных отделений одного банка, поэтому энергетика не связана с каким-то конкретным адресом.
Другой продавец пишет на странице, что его почву собирают исключительно в полдень, а третий — что его почва приносит богатство «с вероятностью 999.999 процентов».
Некоторые продавцы даже прикрепляют видео с процессом выкапывания земли около банка, чтобы не оставить почвы для сомнений в подлинности продукта. В одном из роликов мужчина стоит с контейнером, полным земли, у входа в банк и кричит «Босс Лю из Гуандуна, ваша почва готова!».
В другом ролике мужчина говорит: «Брат 0863 из Пекина, смотри, я копаю банковскую почву для тебя», а затем выкапывает землю ложкой и кладет ее на небольшое позолоченное блюдечко. Камера отъезжает и показывает множество позолоченных блюдечек, к каждому из которых прикреплена бирка с контактными данными клиентов.
Один из покупателей на условиях анонимности признался китайской газете Red Star News, что у него свой бизнес, который теперь, благодаря такой почве, как он надеется, будет процветать. Предприниматель также рассказал, что многие его друзья тоже купили такую землю.
Ситуацию прокомментировал профессиональный юрист Фу Цзянь из юрфирмы Цзэцзинь. По словам эксперта, продавцов могут привлечь за мошенничество и обман сразу в двух случаях: если окажется, что они выкапывали почву в другом месте, утверждая, что взяли ее около банка, и если они обещают, что такой товар точно принесет удачу.
Кроме того, по словам Фу, на этот товар должно распространяться право покупателей вернуть почву без объяснения причин в течение двух недель после покупки.
Разумеется, арестовать предприимчивых дельцов могут и за само выкапывание земли: согласно национальным правилам благоустройства и озеленения городских территорий, частные лица не имеют права портить зеленые насаждения и выкапывать почву рядом с ними в черте города.
Многие пользователи соцсетей подняли такой своеобразный «инновационный продукт» на смех. Один из комментаторов написал, что живет по соседству с банком, но не чувствует финансового благополучия, а другой — что работает в банке, и его заставили принести почву из дома, чтобы посадить в учреждении цветы.
Ранее рассказывали про бухгалтершу из Китая, которая украла у своей компании 4,5 миллиона юаней и потратила их на мужской стриптиз.