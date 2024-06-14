В Китае построили самый мощный морской ветрогенератор в мире

В провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики построили установку массивной морской ветряной турбины. Рабочая площадь — 53 тысячи квадратных метров, что сопоставимо почти с восемью стандартными футбольными полями, сообщает Elektrek.
Мощность этого морского ветрогенератора составляет 18 мегаватт. Ожидается, что он будет производить 72 гигаватт-часа электроэнергии в год. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 36 тысяч домохозяйств. Установку построил государственный производитель электрогенераторов Dongfang Electric Corporation.
Как объясняют эксперты, восточные и прибрежные регионы Китая потребляют много электричества. При этом большая часть энергоресурсов страны находится в западных и северных районах. Морские ветряные электростанции помогают скорректировать это распределение.
Кстати, это не единственный способ решить вопрос с электричеством. Так, ранее компания Energy Vault Holdings и архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill представили проект здания высотой в один километр. Оно будет оснащено энергогенераторами, которые смогут получать электричество за счет гравитации.
Айгуль Сабитова