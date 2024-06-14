В Китае построили самый мощный морской ветрогенератор в мире

Кстати, это не единственный способ решить вопрос с электричеством. Так, ранее компания Energy Vault Holdings и архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill представили проект здания высотой в один километр. Оно будет оснащено энергогенераторами, которые смогут получать электричество за счет гравитации.