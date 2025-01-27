В Китае первую полицейскую собаку породы корги лишили премии

Полиция Вэйфана (Шаньдун, Китай), где сейчас служит Фузай, поделились, что он хорошо проявил себя в 2024 году, выполнив множество задач по обеспечению безопасности. За достижения корги даже получил «премию» — лакомства и игрушки. Однако недавно полицейские опубликовали видео шутливого «выговора» Фузая. На нем показано, что собаку лишили годовой премии за то, что он много спал на рабочем месте и даже помочился в собственную миску с едой.