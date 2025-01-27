В Китае первую полицейскую собаку породы корги лишили премии

В Китае первая полицейская собака породы корги была лишена годовой премии за то, что спала на работе и мочилась в свою миску с едой, — пишет South China Morning Post.
Сообщается, что корги по кличке Фузай, родившийся 28 августа 2023 года, был передан в дар базе по дрессировке полицейских собак после того, как первоначальный владелец в возрасте двух месяцев заметил его потенциал. Благодаря своим выдающимся способностям песик заступил на службу в качестве оперативника по обнаружению взрывчатых веществ в возрасте четырех месяцев.
За несколько месяцев работы ушастый полицейский достиг значительных успехов и стал интернет-сенсацией, покорив пользователей не только короткими лапами, но и своим трудолюбием.
Полиция Вэйфана (Шаньдун, Китай), где сейчас служит Фузай, поделились, что он хорошо проявил себя в 2024 году, выполнив множество задач по обеспечению безопасности. За достижения корги даже получил «премию» — лакомства и игрушки. Однако недавно полицейские опубликовали видео шутливого «выговора» Фузая. На нем показано, что собаку лишили годовой премии за то, что он много спал на рабочем месте и даже помочился в собственную миску с едой.
Видеоролик моментально стал популярным, а пользователи в комментариях поделились негодованием из-за того, что Фузая лишили заслуженной награды. Чтобы успокоить зрителей, полицейским пришлось объясниться. По словам правоохранительных органов, Фузаю возместили все вкусняшки, приготовив тихоокеанскую сельдь, тыквенный суп, разноцветные клецки, тефтели из кролика и другие лакомства.
Ранее рассказывали, что в Вильнюсе провалился забег корги.