В Китае пересадили печень свиньи человеку. Как такое возможно

В Китае предоставили первый отчет по трансплантации генномодифицированной печени свиньи человеку, пишет CNN. Подробности опубликованы в журнале Nature.
Операция прошла в марте прошлого года в Китае, печень взяли у животного миниатюрной породы, ученые отредактировали шесть генов для большей совместимости с человеческим организмом. Трансплантацию провели человеку, чей мозг был мертв.
По словам исследователей, печень нормально функционировала, признаков отторжения или увеличения воспаления не было. Эксперимент продлился 10 дней и был завершен по просьбе родственников пациента.
Ксенотрансплантация (межвидовая трансплантация) — это пересадка органов, тканей и клеток из организма одного биологического вида в организм другого биологического вида. Биологи и хирурги десятилетия работали над созданием жизнеспособных вариантов ксеноорганов, чтобы спасти больше людей и улучшить их качество жизни.
Ранее сообщалось о случаях трансплантации сердца и почки свиней людям. 58-летний ветеран Военно-морского флота США Лоуренс Фосетт прожил с сердцем свиньи почти два месяца и даже добился «значительного прогресса» в реабилитации. До пересадки его госпитализировали с терминальной стадией сердечной недостаточности. Из-за тяжелого состояния здоровья мужчину признали непригодным для традиционной трансплантации, поэтому он дал согласие на пересадку органа животного, подвергнутого генетической модификации.
В течение первого месяца восстановления он усиленно занимался физиотерапией, работал над возвращением способности ходить, общался с членами семьи, в том числе играл в карты со своей женой Энн. Но в последние дни его самочувствие ухудшилось и стали проявляться признаки отторжения, несмотря на оказанную помощь, он умер.
В мае 2024 года скончался 62-летний американец Ричард Слейман — с почкой свиньи он прожил почти два месяца. Врачи не обнаружили связи между его смертью и пересадкой органа. Причиной смерти назвали болезнь почек в терминальной стадии.
На момент выписки Слейман находился в стабильном состоянии, а пересаженная почка выполняла необходимый спектр задач: образовывала мочу, фильтровала кровь, поддерживала баланс жидкости в организме. Слейман 11 лет был пациентом местного центра трансплантологии. В декабре 2018 года ему пересадили почку от умершего человека, до этого он семь лет находился на диализе. Через пять лет трансплантированный орган начал отказывать.