В Китае пересадили печень свиньи человеку. Как такое возможно

На момент выписки Слейман находился в стабильном состоянии, а пересаженная почка выполняла необходимый спектр задач: образовывала мочу, фильтровала кровь, поддерживала баланс жидкости в организме. Слейман 11 лет был пациентом местного центра трансплантологии. В декабре 2018 года ему пересадили почку от умершего человека, до этого он семь лет находился на диализе. Через пять лет трансплантированный орган начал отказывать.