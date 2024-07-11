В Китае пассажир самолета открыл аварийный выход, приняв его за туалет

На фото, которым поделился в социальной сети X (в России доступ к ней заблокирован) специализированный портал FL360aero, пишущий о новостях авиации, видно: у самолета развернут надувной трап, который, видимо, автоматически открылся после разблокировки аварийного выхода. В итоге рейс отменили. Всех пассажиров разместили в отеле и выдали компенсацию за задержку в размере 400 юаней (около 4,8 тыс. руб. в переводе по актуальному курсу) от Air China.