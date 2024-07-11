В Китае пассажир самолета открыл аварийный выход, приняв его за туалет

Рейс авиакомпании Air China был отменен после того, как пассажир случайно открыл аварийный выход во время подготовки к вылету. Об этом сообщил портал Business Insider.
Мужчина, впервые совершавший авиапутешествие, рассказал, что перепутал экстренный выход с дверью туалета. Инцидент на борту лайнера Airbus A320 авиакомпании Air China произошел перед вылетом из восточного города Цюйчжоу в Чэнду на западе Китая.
«Я сидел в передней части салона. Первоначально рейс должен был вылететь в 8:45 вечера, но вылет задерживался. Около девяти часов вечера я решил пойти в туалет и отправился на поиски. Аварийную дверь я открыл, думая, что это вход в туалет».
На фото, которым поделился в социальной сети X (в России доступ к ней заблокирован) специализированный портал FL360aero, пишущий о новостях авиации, видно: у самолета развернут надувной трап, который, видимо, автоматически открылся после разблокировки аварийного выхода. В итоге рейс отменили. Всех пассажиров разместили в отеле и выдали компенсацию за задержку в размере 400 юаней (около 4,8 тыс. руб. в переводе по актуальному курсу) от Air China.
Виновнику происшествия грозит административный арест и штраф.
Это не первое происшествие с участием пассажира, о котором за последнее время писали СМИ. В январе этого года пассажир Air Canada на борту Boeing 777 открыл дверь и выпал на взлетно-посадочную полосу.
В 2023 году в Южной Корее пассажир самолета авиакомпании Asiana Airlines открыл аварийный люк во время посадки в южнокорейском городе Тэгу. В тот момент воздушное судно находилось в 250 м от земли. У некоторых пассажиров из-за стресса возникли проблемы с дыханием, им потребовалась госпитализация.
В 2021 году в российском Шереметьево пассажир открыл аварийную дверь лайнера, который должен был вылететь в Турцию. В самолете не работал кондиционер, из-за жары в салоне стало слишком душно. Когда дверь открылась, автоматически был развернуть аварийный трап.
В 2015 году пассажир West Air в Китае по ошибке открыл люк и был оштрафован на 35 тыс. юаней (более 421 тыс. руб. по курсу на сегодняшний день).