В Китае пара близнецов женилась на паре близняшек

Недавно в Китае прошла необычная двойная свадьба, на которой и невесты, и женихи были похожи друг на друга как две капли воды. Трансляция церемонии проходила онлайн и собрала миллионы зрителей.
Историю двойной свадьбы рассказала газета South China Morning Post. Сама по себе свадьба кого-то, у кого есть близнец, событие не уникальное, но то, что две пары близнецов превратились в две супружеские пары, по-настоящему увлекло зрителей по всей стране.
Видео выложила на своей странице в Douyin (китайский аналог Tiktok) 22-летняя девушка по фамилии Лю, которую можно назвать свахой или архитектором свадьбы.
Сама Лю утверждает, что близнецов ниспослала друг другу судьба, но можно утверждать, что по крайней мере отчасти двойной союз — дело ее рук, ведь оба жениха — двоюродные братья ее мужа, а невесты — крестницы девушки.
Лю рассказала, что познакомила парочки год назад, в прошлом феврале. Старшая сестра сразу начала встречаться со старшим братом, а вторая пара образовалась чуть позже.
Для свадебной церемонии женихи и невесты облачились в одинаковые наряды, а сама свадьба прошла в китайской провинции Хунань, родном крае девушек. До этого сестры ездили в гости к братьям в провинцию Чжэцзян, и те оказались такими заботливыми хозяевами, что обе девушки решили связать с ними жизни и судьбы.
«Случаи, когда сразу обе близняшки влюбляются в двух близнецов — невероятно редки», — радуется совпадению Лю, повторяющая, что видит в произошедшем руку судьбы.
Родня обоих пар, по словам Лю, всецело одобрила союз. Единственное, что расстроило родителей девушек — что они смогут погулять лишь на одной свадьбе вместо двух.
Один из братьев поделился тем, что отношения всех четверых молодоженов замечательные, и им нравится проводить время вместе.
Свадьба, кстати, носит исключительно церемониальный характер: девушкам еще не исполнилось 20 лет, а до этого возраста по китайским законам жениться нельзя. Поэтому церемония носит символический характер, а официально распишутся молодожены только осенью.
Пользователи Douyin пожелали молодоженам счастья, но, разумеется, не раз пошутили над тем, что в этой большой семье все постоянно будут друг друга путать.
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