В Китае пара близнецов женилась на паре близняшек

Для свадебной церемонии женихи и невесты облачились в одинаковые наряды, а сама свадьба прошла в китайской провинции Хунань, родном крае девушек. До этого сестры ездили в гости к братьям в провинцию Чжэцзян, и те оказались такими заботливыми хозяевами, что обе девушки решили связать с ними жизни и судьбы.