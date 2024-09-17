В Китае отмечают Праздник середины осени

Главное угощение и традиционный подарок на Чжунцюцзе — лунный пряник юэбин. Как правило, его делают круглым, по форме луны. Но также можно встретить юэбины квадратные и других форм. Внутри пряников встречается разная начинка: юэбины бывают сладкими и солеными, фруктовыми, ореховыми, грибными, яичными и мясными. Верхнюю часть пряника украшают искусным печатным узором. Зачастую на нем изображают мифических персонажей — богиню-красавицу Чанъэ и ее спутника нефритового кролика. Кролик, очертания которого можно разглядеть на луне, живет вместе с Чанъэ в лунном дворце. Последователи даосских верований делают подношения Чанъэ на Чжунцюцзе.