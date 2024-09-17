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В Китае отмечают Праздник середины осени

Его принято встречать с родными и близкими.

Источник: AFP 2023

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Китайцы отмечают Праздник середины осени (Чжунцюцзе) — второй по значимости национальный фестиваль после китайского Нового года (Праздника весны, Чуньцзе). Празднование Чжунцюцзе привязано к лунному календарю, его отмечают ежегодно 15 числа 8 лунного месяца, в этом году — 17 сентября.

Праздник принято встречать вместе с родными и близкими, глядя на полную луну, которая символизирует целостность и воссоединение семьи. Исторически Праздник середины осени связан с завершением сельскохозяйственных работ и сбором урожая. Сегодня Чжунцюцзе — государственный праздник. В связи с этим в этом году 15—17 сентября — нерабочие дни в КНР.

В этот период времени китайцы навещают родных и близких или отправляются в путешествия по стране, пользуясь длинными выходными. По данным Министерства транспорта КНР, 15 сентября — в первый выходной день — китайцы совершили 216 млн поездок между регионами страны (на самолетах, поездах и автотранспорте). Это на треть больше по сравнению с первым днем праздника в прошлом году.

Главное угощение и традиционный подарок на Чжунцюцзе — лунный пряник юэбин. Как правило, его делают круглым, по форме луны. Но также можно встретить юэбины квадратные и других форм. Внутри пряников встречается разная начинка: юэбины бывают сладкими и солеными, фруктовыми, ореховыми, грибными, яичными и мясными. Верхнюю часть пряника украшают искусным печатным узором. Зачастую на нем изображают мифических персонажей — богиню-красавицу Чанъэ и ее спутника нефритового кролика. Кролик, очертания которого можно разглядеть на луне, живет вместе с Чанъэ в лунном дворце. Последователи даосских верований делают подношения Чанъэ на Чжунцюцзе.

Важный атрибут праздника — красные фонари, которыми украшают улицы. Одним из традиционных развлечений в этот день является отгадывание загадок, написанных на фонарях. Кроме того, вечером китайцы запускают в небо бумажные или тканевые фонарики с небольшой свечой внутри.

Традиции Праздника середины осени начали формироваться в Китае в начале эпохи Тан (618−907 годы). Фестиваль приобрел всенародный масштаб во время эпохи Сун (960−1279 годы). В 2008 году правительство КНР утвердило Чжунцюцзе государственным праздником.