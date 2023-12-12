17:53 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Китае открылся «Глаз Земли»

Явление не опасно для людей.

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Недавно под воздействием снегопада и низкой температуры на реке Раоян в городе Паньцзинь провинции Ляонин возникла волшебная сцена. После замерзания на поверхности образовался узор, почти идентичный строению глаз человека.

В сети появились видео и фотографии явления, снятого с дронов. Как отмечает China News, это — «Глаз Земли», который наблюдает за небом.

Это не единственная интересная находка из Китая. Недавно местные археологи обнаружили в восточной провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300−5500 лет.

Олеся Маевская

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