В Китае открылся «Глаз Земли»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-214698748&id=456342040&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно под воздействием снегопада и низкой температуры на реке Раоян в городе Паньцзинь провинции Ляонин возникла волшебная сцена. После замерзания на поверхности образовался узор, почти идентичный строению глаз человека.

В сети появились видео и фотографии явления, снятого с дронов. Как отмечает China News, это — «Глаз Земли», который наблюдает за небом.

Это не единственная интересная находка из Китая. Недавно местные археологи обнаружили в восточной провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300−5500 лет.