В Китае открыли новое состояние материи

Ученые из Научно-технического университета Китая в городе Хэфэй обнаружили новое квантовое состояние материи — противоточную сверхтекучесть. Открытие сделали в ходе экспериментов по атомному ультрахолодному квантовому моделированию. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).