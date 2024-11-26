В Китае открылась 168-метровая веревочная лестница в горах

Местная жительница, которая тоже опробовала новую лестницу, рассказывает, что многие туристы поначалу боятся идти по лестнице, но ее популярность не ослабевает — в среднем по ней поднимается около 1200 посетителей в день. Местные СМИ сообщают, что иногда из-за скопления людей на ней даже образуются «заторы».