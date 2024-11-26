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В Китае открылась 168-метровая веревочная лестница в горах

Она соединяет две скалы на высоте 1,5 километра.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Qixing Adventure

Новый туристический аттракцион называется Тяньти, или «Небесная лестница». Она находится на горе Цисин в Национальном парке в Чжанцзяцзе в самом центре страны. Лестница соединяет две отвесные скалы на высоте 1,5 км. Ее длина — 168 метров.

Про новый туристический аттракцион рассказал CNN. Лестница стала частью одной из туристических троп, которыми изобилует Национальный парк, известный своим вертикальным ландшафтом. Конкретно этот маршрут должен заинтересовать в первую очередь скалолазов: многие участки маршрута оборудованы стальными поручнями, подножками, страховочными тросами и канатами, без которых по крутым скалам взобраться не выйдет.

Местная жительница, которая тоже опробовала новую лестницу, рассказывает, что многие туристы поначалу боятся идти по лестнице, но ее популярность не ослабевает — в среднем по ней поднимается около 1200 посетителей в день. Местные СМИ сообщают, что иногда из-за скопления людей на ней даже образуются «заторы».

Фотографии с Небесной лестницы быстро набирают популярность в китайских соцсетях: одни пользователи пишут под ними, что мечтают тоже оказаться на этом аттракционе, а другие — что не решились бы взобраться по ней даже за миллион долларов.