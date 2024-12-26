В Китае одинокие женщины устраивают фотосессии с накладными животами

В Китае новый тренд: молодые одинокие женщины заказывают фотосессии с накладными животами, потому что хотят получить «красивые» снимки до реальной беременности, пока еще находятся в своей лучшей форме. О необычном феномене рассказал New York Post.
Подобные фотосессии стали популярны еще в начале 2024 года, но обратили на них внимание, когда инфлюенсер Мейзи Геге надела искусственный живот, чтобы сделать фотографии для соцсетей. На них, к слову, подписано почти шесть миллионов пользователей.
Известно, что в 2015 году в Китае из-за сокращения населения перестал действовать спорный закон «Одна семья — один ребенок». Однако, спустя почти 10 лет, рождаемость так и не повысилась, а большая часть населения постарела.
Согласно статистике, в КНР в период с 2019 по 2022 год средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, увеличился с 26,4 до 27,4 лет. Это указывает на то, что все меньше семей предпочитают заводить детей в юном возрасте или не заводить их вообще.
До наступления тридцатилетия, когда все чаще решаются завести первого ребенка, китаянки стараются сделать фотосессии в своей лучшей физической форме — без растяжек, морщин и лишнего веса. Так, например, местная жительница, не желающая раскрывать своего имени, поделилась, что сделала фотографии «во время беременности», когда ей было всего 23 года, несмотря на то, что она даже не планировала заводить детей в ближайшее время.
Несмотря на популярность среди юных девушек, подобные фотосессии получили широкое осуждение, так как они пропагандируют стандарты красоты «белых, худых и молодых».
«Я буду фотографировать свое 70-летие сейчас, а позже опубликую их в социальных сетях. В нем я буду выглядеть так молодо!» — съязвил критик под постом Мейзи Геге в социальных сетях. Другой пользователь в комментариях заявил, что сделает свои похоронные фотографии заранее, чтобы выглядеть на них красиво.
Ранее рассказывали, что китаянка пять лет выдавала себя за мертвую близняшку.