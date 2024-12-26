В Китае одинокие женщины устраивают фотосессии с накладными животами

До наступления тридцатилетия, когда все чаще решаются завести первого ребенка, китаянки стараются сделать фотосессии в своей лучшей физической форме — без растяжек, морщин и лишнего веса. Так, например, местная жительница, не желающая раскрывать своего имени, поделилась, что сделала фотографии «во время беременности», когда ей было всего 23 года, несмотря на то, что она даже не планировала заводить детей в ближайшее время.