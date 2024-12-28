В Китае обнаружили окаменелости маленькой кошки размером с ладонь

На востоке Китая археологи обнаружили в пещере Хуалундун окаменелые останки самой маленькой древней кошки. Этот вид, названный Prionailurus kurteni, относится к вымершему семейству леопардовых кошек. Ученые из Китайской академии наук сообщили, что животное было настолько маленьким, что могло поместиться в ладони. Размер древней кошки сравним с современными самыми миниатюрными представителями кошачьих, такими как ржавая и черноногая кошки. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Находка стала сенсацией не только из-за размеров древней кошки, но и из-за значимости этого вида для науки. До сих пор палеонтологи не находили ископаемых свидетельств, подтверждающих общее происхождение леопардовой (бенгальской) кошки, домашней кошки и манула. Исследование показало, что челюстная кость и зубы P. kurteni имеют характерные черты, которые объединяют эти три вида. Особый интерес вызвал наклоненный первый коренной зуб, редкий для ископаемых находок кошачьих.
Пещера Хуалундун известна своими археологическими находками. Ранее здесь были обнаружены десятки человеческих окаменелостей, возраст которых составляет 300 тыс. лет. Это самые ранние окаменелости, найденные в Восточной Азии. Они свидетельствуют об эволюционных процессах, которые в конце концов привели к появлению Homo sapiens. Ученые полагают, что древние обитатели пещеры подкармливали мелких животных, в том числе и кошек.
Раскопки в пещере Хуалундун начались в 2013 году. За это время там было обнаружено более 20 человеческих окаменелостей, включая целый череп, свыше 400 каменных орудий и более 80 костей позвоночных животных.
Ранее в Китае обнаружили останки неизвестного вида древних людей, его назвали Homo juluensis. Представители вида отличались от современного человека необычайно большими головами. Всего были найдены останки 16 Homo juluensis. Ученые сопоставили их с окаменелостями неандертальцев и денисовцев. Оказалось, что Homo juluensis никак не связан с первыми, но делил общие черты со вторыми. Согласно найденным артефактам и костям животных, Homo juluensis охотились на диких лошадей. Они ели мясо, костный мозг и хрящи этих животных, а из их шкур изготавливали одежду.
А до этого китайские ученые из нескольких ведущих институтов страны обнаружили самый маленький в мире ископаемый образец яйца динозавра. Яйца имеют овальную форму. Диаметр самого маленького яйца составляет всего 29 мм. До этого размер самого маленького яйца динозавра, обнаруженного в Китае, составлял 45,5×40,4x34,4 мм. Яйцо имеет тонкую скорлупу и необычную поверхность с узелковыми и червеобразными узорами. Филогенетический анализ показал, что яйца принадлежали небольшому динозавру-тероподу — хищнику, обитавшему в мезозойскую эру.