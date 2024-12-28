В Китае обнаружили окаменелости маленькой кошки размером с ладонь

Ранее в Китае обнаружили останки неизвестного вида древних людей, его назвали Homo juluensis. Представители вида отличались от современного человека необычайно большими головами. Всего были найдены останки 16 Homo juluensis. Ученые сопоставили их с окаменелостями неандертальцев и денисовцев. Оказалось, что Homo juluensis никак не связан с первыми, но делил общие черты со вторыми. Согласно найденным артефактам и костям животных, Homo juluensis охотились на диких лошадей. Они ели мясо, костный мозг и хрящи этих животных, а из их шкур изготавливали одежду.