В Китае обнаружен новый вид птерозавров Darwinopterus camposi

Новый вид птерозавров обнаружили ученые — он обитал на территории современного Китая в среднеюрский период, около 160 миллионов лет назад. Его назвали Darwinopterus camposi.
Эта летающая рептилия относится укуноптеридам, важной группе птерозавров из биоты Яньляо — совокупности ископаемых остатков флоры и фауны, которая существовала на месте современных китайских провинций Хэбэй и Ляонин. Неизвестный вид нашли в уезде Цзяньчан провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
Этот вид имел размах крыльев около 75 сантиметров. Голотипный образец Darwinopterus camposi, первый найденные экземпляр, нашли в куске серо-зелёного сланца.
Образец состоит из почти полного скелета с черепом и нижней челюстью, включая несколько смещенных шейных позвонков, сочлененные спинные позвонки, крестцовые позвонки, переднюю часть хвоста, частичный грудной пояс, все элементы передних конечностей с обеих сторон, неполный тазовый пояс, оба бедра и обе голени.
Статью об открытии опубликовали в журнале Anais da Academia Brasileira de Ciências. Авторы считают, что находка даст новую информацию о группе укуноптериды.
Среди основных особенностей, отличающих новый вид, — предчелюстной гребень с довольно четким прямым краем и гладкой боковой поверхностью, количество зубов и более короткая четвертая фаланга крыла по сравнению с первой.
Ранее команда палеонтологов из Иордании, Саудовской Аравии и США выяснила, как летали гигантские птерозавры — их способность подниматься в небо подвергалась сомнению.