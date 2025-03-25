В Китае обнаружен новый вид птерозавров Darwinopterus camposi

Образец состоит из почти полного скелета с черепом и нижней челюстью, включая несколько смещенных шейных позвонков, сочлененные спинные позвонки, крестцовые позвонки, переднюю часть хвоста, частичный грудной пояс, все элементы передних конечностей с обеих сторон, неполный тазовый пояс, оба бедра и обе голени.