В Китае нашли сокровища в самой старой гробнице династии Западная Хань

В Китае археологи нашли в ходе раскопок на юго-западе страны нетронутую гробницу времен правления династии Западная Хань (202 год до н. э. — 25 год н. э.). Ее обнаружили в районе Улун муниципалитета Чунцин, сообщило китайское издание China cо ссылкой на заявление Чунцинского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии.

В гробнице оказалась обширная коллекция погребальных предметов — более 600 ценных культурных реликвий. Это изделия из дерева, бамбука, керамики и бронзы.

Все это богатство сопровождалось еще и детальным списком с указанием точной даты — 193 г. до н. э. Сомнений в периоде, к которому следует отнести находку, у археологов не осталось.

В материале информационного агентства Xinhua приводится много фотографий найденных реликвий и поясняется, что объект был обнаружен в ходе спасательных раскопок. Гробница находится на участке, отведенном под строительство гидроэлектростанции на реке Уцзян. Это исторический район, поэтому, прежде чем согласовать возведение инженерного объекта, территорию решили дополнительно обследовать. И как оказалось, не зря.

По словам руководителя археологического проекта Хуан Вэя, было обнаружено несколько гробниц разных периодов, и самой большой из них стала усыпальница династии Западная Хань. Ее же называют самой старинной из известных. Особую радость ученых вызвало то, что усыпальница хорошо сохранилась, избежав разрушений и набегов охотников за ценностями, так как большую часть года находится в затопленном состоянии.

Изучение артефактов даст археологам представление о жизни населения этого региона около 2 тыс. лет назад. К примеру, раскопанная нефритовая посуда указывает на очень высокое положение владельца гробницы в обществе, отметил руководитель экспедиции.

Ранее в провинции Шаньдун на востоке Китая раскопали более 110 гробниц, возраст некоторых из них оценивается примерно до 700 лет. Усыпальницы относятся к периоду между династиями Цзинь (1115−1234) и Цин (1644−1911). Объекты оказались не пустыми: в некоторых из них были найдены изделия из золота, серебра, бронзы и керамики, а в одной из них к тому же сохранились фрески периода династии Юань (1271−1368). Основной сюжет настенных росписей — традиционный китайский узор в виде сорок и ветвей, символизирующий благополучие.