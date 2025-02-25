В Китае нашли окаменелость скорпиона возрастом 125 млн лет

Окаменелость древнего скорпиона возрастом около 125 млн лет была обнаружена в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Это первая окаменелость скорпиона мезозойского периода, найденная в стране, сообщает агентство «Синьхуа».
Открытие совершили исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук. Окаменелость скорпиона возрастом 125 млн лет получила название Jeholia longchengi в честь места, где она была найдена — биоты Жэхол.
Биота Жэхол — это одна из наиболее изученных континентальных систем раннего мелового периода. Биота Жэхол знаменита прекрасно сохранившимися окаменелостями пернатых динозавров, птиц и окаменелостей растений. Она считается одним из важнейших палеонтологических открытий XX века.
Ученые выяснили, что Jeholia longchengi был довольно крупным скорпионом около 10 см в длину. Он был намного крупнее других скорпионов, обитавших в эпоху мезозоя. У него были длинные ноги, тонкие педипальпы (вторая пара членистых ротовых конечностей), пятиугольная грудная клетка и вытянутое ядовитое жало.
Исследования показали, что Jeholia longchengi играл важную роль в экосистеме. Он был мезохищником, то есть занимал среднее положение в пищевой цепи и в основном охотился на насекомых и пауков.
«Если поместить его в современную среду, он мог бы стать естественным хищником для многих мелких животных и даже охотиться на детенышей мелких позвоночных. При этом он мог быть добычей для более крупных животных, таких как ранние птицы и млекопитающие», — сказал исследователь Хуан Диин.
До обнаружения Jeholia longchengi в Китае были найдены всего три окаменелости скорпионов — в провинциях Шаньдун, Хубэй и Внутренней Монголии.
Ранее окаменелости динозавров впервые обнаружили в Гонконге. Найденные останки принадлежат крупному динозавру мелового периода, жившему примерно 145−66 млн лет назад.
До этого китайские палеонтологи обнаружили самый маленький в мире ископаемый образец яйца динозавра возрастом более 80 млн лет. Кладка относится к позднему меловому периоду. Находка была сделана в бассейне реки Ганьчжоу в провинции Цзянси. Этот регион является рекордсменом по количеству обнаруженных окаменелостей яиц динозавров. Филогенетический анализ показал, что яйца принадлежали небольшому динозавру-тероподу — хищнику, обитавшему в мезозойскую эру.