В Китае нашли окаменелость скорпиона возрастом 125 млн лет

«Если поместить его в современную среду, он мог бы стать естественным хищником для многих мелких животных и даже охотиться на детенышей мелких позвоночных. При этом он мог быть добычей для более крупных животных, таких как ранние птицы и млекопитающие», — сказал исследователь Хуан Диин.