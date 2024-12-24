В Китае нашли новых солдат «Терракотовой армии»

«Терракотовая армия» — одна из самых завораживающих достопримечательностей Китая. Это целое войско глиняных солдат, исполненных в натуральную величину по приказанию великого императора древности и объединителя Китая Цинь Шихуанди 2200 лет назад.
В этом году исполняется 50 лет со времени обнаружения этой находки: до этого она была полностью скрыта под землей. На глиняные скульптуры случайно наткнулись фермеры, а затем за дело принялись археологи, обнаружившие уже шесть тысяч фигур.
Всего специалисты ожидают найти около восьми тысяч солдат, и в этом месяце поиски вновь увенчались успехом: археологи откопали еще три фигуры воинов, трех лошадей и две колесницы в провинции Шаньси на севере страны. Про находку рассказал IFLScience.
Кроме солдат в составе глиняного войска есть разные животные, техника, боевые лошади, акробаты и даже чиновники.
В числе последних найденных воинов — первая скульптура высокопоставленного офицера, вероятно, командира всей терракотовой армии.
Причины, по которым эти статуи изготовили и захоронили, до сих пор остается неясной. Возможно, так император хотел защитить себя в загробной жизни, а может быть, просто хотел показать свое безграничное могущество.
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