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В Китае нашли новых солдат «Терракотовой армии»

Археологи откопали трёх воинов, трёх лошадей и две колесницы.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

«Терракотовая армия» — одна из самых завораживающих достопримечательностей Китая. Это целое войско глиняных солдат, исполненных в натуральную величину по приказанию великого императора древности и объединителя Китая Цинь Шихуанди 2200 лет назад.

В этом году исполняется 50 лет со времени обнаружения этой находки: до этого она была полностью скрыта под землей. На глиняные скульптуры случайно наткнулись фермеры, а затем за дело принялись археологи, обнаружившие уже шесть тысяч фигур.

Всего специалисты ожидают найти около восьми тысяч солдат, и в этом месяце поиски вновь увенчались успехом: археологи откопали еще три фигуры воинов, трех лошадей и две колесницы в провинции Шаньси на севере страны. Про находку рассказал IFLScience.

Кроме солдат в составе глиняного войска есть разные животные, техника, боевые лошади, акробаты и даже чиновники.

Особенно впечатляет, что лица у всех солдат разные и очень детализированные: со своими прическами, чертами лица и украшениями на одежде.

В числе последних найденных воинов — первая скульптура высокопоставленного офицера, вероятно, командира всей терракотовой армии.

Причины, по которым эти статуи изготовили и захоронили, до сих пор остается неясной. Возможно, так император хотел защитить себя в загробной жизни, а может быть, просто хотел показать свое безграничное могущество.

Ранее рассказывали, что в Китае обнаружили следы древнего пива.