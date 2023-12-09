07:31 (мск), источник: © РИА Новости

В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ

ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300−5500 лет, передает агентство Синьхуа.

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Источник: Reuters

Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров.

Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением.

По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.

Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

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