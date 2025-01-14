В Китае нашли череп неизвестного вида динозавра. Ему 200 млн лет

Исследователи предполагают: после смерти останки Lishulong wangi перемещались — рядом с черепом не обнаружили только несколько шейных позвонков. Так как нет костей плечевого пояса, конечностей и таза, то нельзя определить, на скольких лапах ходил Lishulong wangi — двух или четырех.