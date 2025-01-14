В Китае нашли череп неизвестного вида динозавра. Ему 200 млн лет

В Китае обнаружили громадный череп динозавра, который принадлежит особи ранее не встречавшегося вида. Подробности о находке опубликованы в журнале PeerJ, среди авторов научной публикации — палеонтолог из Китайской академии наук Цянь-Нань Чжан, вкратце об открытии пишет Live Science.
Останки гигантского ящера нашли еще в 2007 году в Национальном геопарке динозавров Луфэн в провинции Юньнань, однако лишь недавно стало понятно, что доисторическое существо относится к неизвестному до этого виду.
По оценкам экспертов, данный экземпляр был растительноядным и достигал 10 м в длину.
Вид назвали Lishulong wangi, он относится к завроподоморфам. Череп динозавра нашли в отложениях, которые датируются геттангским ярусом раннеюрского периода (201,3−199,3 млн лет назад).
Череп хорошо сохранился благодаря особенностям ландшафта: глина, песок и ил защитили останки от эрозии, содержащиеся в отложениях минералы проникли в кости, что способствовало окаменению. Для завроподоморфов столь исключительная сохранность черепа — редкость.
Исследователи предполагают: после смерти останки Lishulong wangi перемещались — рядом с черепом не обнаружили только несколько шейных позвонков. Так как нет костей плечевого пояса, конечностей и таза, то нельзя определить, на скольких лапах ходил Lishulong wangi — двух или четырех.
Ближайший родственник нового вида — юннанозавр, различить эти виды удалось по носовым отверстиям — у Lishulong wangi ноздри оказались больше. Юннанозавр передвигался как на двух, так и четырех лапах, так что Цянь-Нань Чжан считает, что и Lishulong wangi мог быть свойственен подобный способ передвижения.