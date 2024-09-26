В Китае начали продавать пшеницу, на которой стоял Канье Уэст

Концерт в Китае стал первым выступлением рэпера в стране за последние 16 лет. За считаные минуты после анонса концерта было распродано более 42 тыс. билетов. При этом более 90% билетов купили люди, живущие за пределами провинции Хайнань. Концерт Канье вызвал немало вопросов у поклонников. Как отметило издание The Guardian, «за годы, прошедшие с последнего визита артиста, терпимость китайских властей к западным музыкантам снизилась, а скандальная репутация Уэста только возросла». Анонс о шоу Уэста получил более 160 млн просмотров в соцсети Weibo.