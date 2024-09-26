В Китае начали продавать пшеницу, на которой стоял Канье Уэст

Поклонники рэпера Канье Уэста в Китае начали активно скупать необычные сувениры после его концерта на острове Хайнань. Это пучки пшеницы, на которых стоял артист во время выступления, сообщает South China Morning Post.
15 сентября Канье Уэст выступил на стадионе Хайкоу (остров Хайнань). Сцена, на которой стоял артист, была украшена ростками пшеницы. После шоу в онлайн-магазине Xianyu предприимчивые продавцы начали продавать эти пучки пшеницы с подтверждающими фотографиями и видео.
Цены на необычные сувениры начинаются от 49 юаней ($7) и могут доходить до 300 юаней ($43). Как отмечает издание SCMP, Канье Уэст пользуется любовью китайских поклонников, которые ласково называют его «Дядя Кан».
Концерт Уэста оказался настолько популярным, что местные власти объявили о дополнительном выступлении артиста 28 сентября. Билеты на него были мгновенно распроданы.
Концерт в Китае стал первым выступлением рэпера в стране за последние 16 лет. За считаные минуты после анонса концерта было распродано более 42 тыс. билетов. При этом более 90% билетов купили люди, живущие за пределами провинции Хайнань. Концерт Канье вызвал немало вопросов у поклонников. Как отметило издание The Guardian, «за годы, прошедшие с последнего визита артиста, терпимость китайских властей к западным музыкантам снизилась, а скандальная репутация Уэста только возросла». Анонс о шоу Уэста получил более 160 млн просмотров в соцсети Weibo.
Дело в том, что в Китае все формы искусства и развлекательные мероприятия подвергаются строгой цензуре. В прошлом году запрет на въезд в страну получил Джастин Бибер — из-за «скандального поведения», а Леди Гага столкнулась с запретом на выступления после встречи с Далай-ламой.